ميزات الخصوصية في نظام iOS 14 تؤدي إلى تعطيل بعض حواسيب المؤسسات والمدارس

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة آبل عن نظام iOS 14، أعلنت الشركة عن مجموعة من التغييرات في الخصوصية والتي من شأنها حماية المستخدمين بشكل أفضل من عدد من الأشياء مثل التعقب عبر الإنترنت. تضمن إحدى هذه التغييرات كيفية إستخدام أجهزة iOS لعنوان MAC عشوائي أثناء الإتصال بشبكات WiFi، وذلك من أجل منع متاجر التجزئة من إستخدام عناوين MAC لتتبع العملاء.

يبدو هذا رائعًا للمستخدمين النهائيين، ولكن ليس كثيرًا بالنسبة للشركات والمدارس لأنه وفقًا لشركة Cisco، فهي تحذر عملائها من أن الترقية إلى iOS 14 قد يؤدي إلى تعطيل بعض إعدادات الشبكة التي تستخدمها الشركات والمدارس والكليات وما إلى ذلك. سينطبق هذا على المؤسسات التي تمنح أجهزتها للموظفين أو الطلاب، بالإضافة إلى أولئك الذين يقدوم بدائل للأجهزة الخاصة.

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ووفقا لشركة Cisco، فلا توجد حاليًا طريقة للتغلب على هذه المشكلة بخلاف تعطيل ميزة عنوان MAC العشوائي. وبالنسبة لخدمات التوصيف و MDM، فمن الممكن توجيه المستخدمين النهائيين لتعطيل التوزيع العشوائي لعنوان MAC على الجهاز قبل الحصول على الوصول المقصود إلى الشبكة. للقيام بذلك، يمكن إعادة توجيه المستخدمين إلى صفحة توفر تعليمات لتعطيل التوزيع العشوائي لعنوان MAC عندما يستخدم الجهاز عنوان MAC عشوائي للإتصال بالشبكة. بمجرد تعطيل التوزيع العشوائي لعنوان MAC، يمكن للمستخدم الإتصال بشكل طبيعي “.

تم إصدار نظام iOS 14 للتو، ويشكو العديد من المطورين من قلة المعلومات التي قدمتها لهم شركة آبل، مما أدى إلى عدم عمل عدد كبير من التطبيقات بشكل صحيح على الأجهزة التي تم تحديثها إلى الإصدار الأحدث من نظام iOS.