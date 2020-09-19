الإعلان رسميًا عن GoPro Hero9 Black، وتملك القدرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 5K

فاطمة أيت طالب - دبي -

لقد سمعنا عن كاميرا GoPro Hero9 Black منذ فترة. وبالتالي، في حالة إذا كنت من الأشخاص الذين يتطلعون للحصول على هذه الكاميرا المحمولة، فسوف يسرنا إعلامك أن شركة GoPro أعلنت رسميًا عن GoPro Hero9 Black لتكون بذلك الكاميرا الأحدث في تشكيلة كاميرات GoPro Hero Series.

يبدو أن بعض مواصفات كاميرا GoPro Hero9 Black الجديدة كانت مطابقة لما جاء في الشائعات. ومن بين هذه المواصفات نجد القدرة على تصوير الفيديوهات ليس بدقة 4K التي أصبحت المعيار هذه الأيام، وإنما بدقة 5K.

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ومع ذلك، سيتم إبقاء معدل الإطارات أثناء التصوير بدقة 5K في حدود 30 إطارًا في الثانية، وهذا يُعتبر أكثر من كافٍ في الواقع، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يبحون معدلات الإطارات المرتفعة، فهم غير محظوظين. تم ترقية مستشعر الكاميرا أيضًا من 12 ميغابكسل في كاميرا GoPro Hero8 Black إلى 20 ميغابكسل في الكاميرا الجديدة. هناك أيضًا شاشة مُلونة في الأمام يمكن أن تعرض للمستخدمين معاينات للقطات الحية، مما يجعلها مثالية للفلوجرز.

تفتخر شركة GoPro أيضًا بأن GoPro Hero9 Black ستوفر بطارية ذات عمر أطول بنسبة 30 في المئة مع أداء محسن في الطقس البارد، وإصدار جديد من تقنية HyperSmooth، وستكون متوافقة أيضًا مع مجموعة متنوعة من حوامل التثبيت، والعدسات الواسعة الزاوية وما إلى ذلك من الملحقات الأخرى. عمومًا، GoPro Hero9 Black الجديدة تُكلف 449 دولار أمريكي وهي متاحة للشراء على الموقع الرسمي لشركة GoPro على شبكة الإنترنت.