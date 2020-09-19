شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Arianespace تعلن موعد المهمة القادمة لصاروخها الجديد والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت الوثيقة إلى أن عمليتى إطلاق الأقمار المذكورة ستنفذان من المطار الفضائي الأوروبي في أمريكا الجنوبية، وسيستخدم لأول عملية صاروخ من نوع Ariane 5، أما العملية الثانية فسيستخدم فيها صاروخ Ariane 6 الحديث"، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الأقمار الثلاثة المذكورة من المفترض أن تعمل كأقمار اتصالات لتؤمن نقل البيانات إلى مختلف مناطق الأرض، وتساهم في دعم عمل شبكات الجيل الخامس الخلوية في الولايات المتحدة.
وتطور Arianespace نوعين من صواريخ Ariane 6، النوع الأول Ariane 62 مزود بمدعمين جانبيين يعملان بالوقود الصلب وله القدرة على نقل حمولات تصل إلى 5 أطنان، والنوع الثاني " Ariane 64" مزود بأربع معززات جانبية، وله القدرة على نقل حمولات تصل أوزانها إلى 10.5 طن.
وكانت Arianespace قد خططت لتنفيذ أول عملية إطلاق لهذه الصواريخ العام الجاري، لكن الظروف المرتبطة بجائحة كورونا وإفلاس شركة OneWeb التي كانت تنوي إرسال أقمارها إلى الفضاء باستخدام هذه الصواريخ تسببت فى تغيير خطط الشركة.
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