تكنولوجيا: "سبيس إكس" تعلق إطلاق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية الصغيرة

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ويتوقع أن يطلق الصاروخ الساعة 13.57 يوم 18 سبتمبر الجاري بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي. يذكر أن شبكة "ستارلينك" للأقمار الصناعية مخصصة لضمان الإنترنت السريع للمستخدمين في كل أنحاء الأرض، بما فيها مناطق نائية وذلك بفضل نشر عدد كبير من الأقمار الصناعية بوزن حتى 500 كيلوغرام في مدار الأرض.
وتعتزم الشركة أن تضمن نهاية العام الجاري الإنترنت العامل بسرعة غيغابيت واحد في الثانية بالدرجة الأولى لسكان جنوب الولايات المتحدة، وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم إطلاق 11 ألف قمر صناعي، ما سيكلفها 10 مليارات دولار.
يذكر أن مجموعة أولى من الأقمار الصناعية "ستارلينك" ضمت 60 قمرا صناعيا أطلقت في مايو عام 2019.
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