شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعيد تدوير النفايات الإلكترونية ضمن التزامها لحل مشكلة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى شركة أمازون لإعادة تدوير النفايات الالكترونية ضمن التزامها لحل مشكلة المناخ، حيث ستتعامل الجولة الأولى من تمويل تعهدات أمازون بشأن المناخ مع نفايات البطاريات والمركبات الكهربائية، حيث إنها في جولتها الأولى من التمويل من صندوق تعهد المناخ بقيمة 2 مليار دولار، ستستثمر في شركة إعادة المخلفات الإلكترونية بقيادة JB Straubel، المدير التنفيذي السابق لشركة تسلا، إلى جانب أربع شركات أخرى، وليس من الواضح مقدار الأموال التي ستحصل عليها كل شركة.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، تعهدت أمازون بالالتزام بملياري دولار في يونيو كجزء من الجهود لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

كما أنها في سبتمبر الماضي، قالت شركة البيع بالتجزئة العملاقة، إنها ستخفض أو تلتقط كل التلوث الناتج عن ارتفاع حرارة كوكب الأرض، وتحقق صافي انبعاثات صفرية، بحلول عام 2040، كما أنها لتحقيق هذا الهدف، قد تحتاج أمازون إلى التكنولوجيا التي تطورها الشركات الناشئة التي تمولها الآن.

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قال جيف بيزوس ، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في بيان: "يسعدني أن أعلن أننا نستثمر في مجموعة من الشركات التي توجه طاقاتها التجارية لمساعدة أمازون وغيرها من الشركات على الوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2040 والحفاظ على كوكب الأرض أكثر أمانًا للأجيال القادمة" .

كما ستلعب المركبات الكهربائية دورًا كبيرًا في الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة، ولكن عندما يتم التخلص من بطاريات الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن، فإنها تفعل أكثر من مجرد ترك فوضى كبيرة ورائها، فيمكن أن تسبب عملية كيميائية تسمى "الهروب الحراري" في تسخين البطارية حتى تحترق أو تنفجر.

وهنا يأتي دور Redwood Materials وتقنية إعادة تدوير البطاريات الخاصة بها، والتي تدخل في شراكة مع أمازون للتعامل مع هذه الأزمة في المركبات الكهربائية.