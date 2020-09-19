تسريب يكشف عن “شاحن آبل اللاسلكي الجديد”

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 14 ثانية

ينتظر الكثيرين من عشاق شركة أبل الكشف عن الأجهزة الإلكترونية الجديدة التي أعلنت العملاقة الأمريكية عنها .

ووسط شائعات بأن شركة آبل تواصل العمل على شاحن لاسلكي مبتكر بعد فشل “إير باور” AirPower ، شاركت صفحة موقع 9to5Mac مقطع فيديو قيل إنه يصور نموذجًا أوليًا لشاحن لاسلكي مغناطيسي.

وإذا كان الخبر صحيحا، تقول وسائل إعلام تابعت الإعلان، فمن المحتمل جدًا أن تقدم الشركة هذا الملحق في نفس الوقت مع أجهزة آيفون الجديدة. لكن في الوقت الحالي، من غير الواضح متى سيتم الكشف عن هذه الأجهزة.

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وكان شركة آبل أشارت في وقت سابق إلى أن هواتفها الذكية الجديدة ستتأخر بضعة أسابيع.

وفي عام 2017، أعلنت شركة آبل عن وصول شاحن إير باور، وهي لوحة شحن لاسلكية لكن لم يتم تسويق الملحق في النهاية لأنه لم يف بمعايير الشركة، لكنها قالت إن المشروع لم يمت أيضا.

وفي الواقع، تم تداول مقطع فيديو يظهر نموذجًا أوليًا لشاحن لاسلكي لأجهزة منذ بضعة أيام، يبدو أنه بديل للشاحن الذي أثبت عدم نجاعته.

ويحتوي الملحق الذي يظهر في الفيديو على مغناطيس، والذي يبدو أنه متصل بالجزء الخلفي من هواتف آبل الذكية.