تكنولوجيا: صور حية لهاتف Galaxy S20 FE قبل الإعلان الرسمي المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Galaxy S20 FE في أحدث التسريبات المصورة الحية التي تستعرض تصميم الهاتف برؤية أوضح من أكثر من جهة.

تستعد شركة سامسونج لعقد مؤتمرها القادم في 23 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy S20 FE، ولقد شغل الهاتف الكثير من التسريبات التي كشفت عن تصميم ومواصفات هذا الإصدار كاملة.

جاءت الصور الحية عبر صفحة @jimmyispromo، حيث ظهر هاتف Galaxy S20 FE باللون الأزرق، كما أكدت الصور على المواصفات التي جاءت حول الهاتف حتى الآن.

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ويتميز هاتف Galaxy S20 FE بشاشة AMOELD مسطحة بحجم 6.5 إنش، وتدعم معدل تحديث 120Hz، كما يتضمن ثقب الشاشة كاميرة بدقة 32 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل يدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة.

ويدعم هاتف Galaxy S20 FE بطارية بقدرة 4500 mAh، مع رقاقة معالج Snapdragon 865 في نموذج 5G ورقاقة معالج Exynos 990 في نموذج 4G من الهاتف، كما ينطلق الهاتف بواجهة OneUI 2.5، مع نظام تشغيل Android 11، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف في السوق الأوروبي بسعر 700 يورو.

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