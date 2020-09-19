شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدء تلقى طلبات الحجز المسبق لـ Xbox Series X وSeries S فى 22 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مايكروسوفت بالفعل عن بدء تلقى الطلبات المسبقة لـحجز الجيل القادم من وحدات تحكم Xbox الخاصة به الأسبوع المقبل، والآن لدينا المزيد من التفاصيل حول موعد حدوث ذلك بالضبط، حيث ستبدأ الطلبات المسبقة فى 22 سبتمبر الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 8 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ للولايات المتحدة وكندا.

وسواء كنت تبحث عن جهاز Xbox Series X بسعر 499 دولارًا أو Xbox Series S بسعر 299 دولارًا، سيتضمن تجار التجزئة الأمريكيون الذين يتلقون الطلبات عبر الإنترنت على الأقل متجر Microsoft Store وAmazon وBest Buy وGameStop وWalmart وTarget وSam’s Club وNewegg.

أما إذا كنت فى المملكة المتحدة، فستبدأ الطلبات المسبقة أيضًا يوم 22 سبتمبر، الساعة 8 صباحًا بتوقيت جرينتش، فى كل من متاجر Microsoft Store، GAME، Amazon، Dixons، Currys PC World، Argos، John Lewis، Smyths Toys، VERY، AO، Tesco وSimply Game وShopto وتجار التجزئة الآخرين.

وتتوفر تفاصيل البلدان والمناطق الأخرى فى منشور المدونة، بالإضافة إلى قوائم بائعى التجزئة المشاركين لحزمة All Access من مايكروسوفت التى تجمع وحدات التحكم مع اشتراك Xbox Game Pass مقابل دفع شهرى إما 25 دولارًا أمريكيًا فى الشهر أو 35 دولارًا أمريكيًا فى الشهر.