شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية عمل نسخة احتياطية من الـ Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكنك تعيين حساباتك لإجراء نسخ احتياطي لها بشكل منتظم، وهي ممارسة جيدة بشكل عام، للاحتفاظ بكل صندوق بريدك، والمحتويات التي يشملها، وهنا نرصد لك أبرز الخطوات للتعامل والحصول عمل نسخة احتياطية من GMAIL وفقا لما ذكره موقع "the verge".

• انتقل إلى myaccount.google.com

• ضمن "الخصوصية والتخصيص"، اضغط "إدارة البيانات والتخصيص".

• قم بالتمرير لأسفل وصولاً إلى "تنزيل بياناتك أو حذفها أو إعداد خطة لها"، واضغط فوق "تنزيل بياناتك".

• سينقلك هذا إلى صفحة Google Takeout، حدد المربع بجوار Gmail وأي تطبيقات أخرى تريد نسخها احتياطيًا.

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لاحظ أن بعض الخدمات بها أزرار تسمى "تنسيقات متعددة"، اضغط فوق هذا الزر لاختيار التنسيق الذي سيتم تنزيل بياناتك به، ثم اضغط فوق "الخطوة التالية".

• لتحديد الطريقة التي تريد بها تلقي بياناتك، اضغط فوق السهم الموجود أسفل "طريقة التسليم" للاطلاع على خياراتك، بما في ذلك إرسال ارتباط تنزيل بالبريد الإلكتروني أو إضافته إلى Drive أو Dropbox أو OneDrive.

• يمكنك أيضًا اختيار ما إذا كنت تريد التصدير مرة واحدة فقط أو كل شهرين (لمدة تصل إلى عام)، ويمكنك اختيار نوع الملف وأقصى حجم للملف.

وإذا كان حجم الملف أكبر من الحد الأقصى ، فسيتم فصله إلى عدة مقاطع، وبعد الانتهاء من إجراء التحديدات، اضغط على "إنشاء تصدير".

• سيبدأ التصدير.. كن مستعدًا للانتظار ؛ قد يستغرق الأمر أيامًا للانتهاء، ويمكنك أيضًا الضغط على "إلغاء التصدير" أو "إنشاء تصدير آخر".