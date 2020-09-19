شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح فرص للسفر إلى الفضاء بمسابقة برنامج واقعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة إنتاج أمريكية لإنتاج مسابقة برامج تلفزيون الواقع، حيث سيحصل الفائز على رحلة إلى محطة الفضاء الدولية باعتبارها الجائزة النهائية، حيث تعد الخطة طريقة جديدة للاستفادة من المركبات الفضائية البشرية الخاصة المطورة حديثًا، من SpaceX و Boeing، والتي تفتح طرقًا لرواد الفضاء غير الحكوميين للوصول إلى الفضاء.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، تخطط شركة الإنتاج التي يطلق عليها اسم Space Hero Inc، لإنشاء مسابقة تلفزيونية تسمى Space Hero، والتي ستختار المتسابقين من جميع أنحاء العالم للتدرب على الفضاء في تجربة واقعية.

ومن المفترض أن يحصل الفائز في المسابقة على رحلة مدتها 10 أيام إلى محطة الفضاء التي سيتم بثها عبر التلفزيون منذ الإطلاق للعودة إلى الأرض.

تعمل Space Hero مع شركة الفضاء Axiom Space، وهي شركة ناشئة تهدف إلى بناء محطات فضائية تجارية خاصة بها.

Advertisements

يدير شركة أكسيوم موظف سابق في ناسا كان يدير محطة الفضاء الدولية، حيث أبرمت الشركة صفقة مع وكالة ناسا لإرسال وحدتها الخاصة لإرفاقها بمحطة الفضاء الدولية في عام 2024. كما تعاقدت الشركة أيضًا على إرسال أربعة عملاء إلى محطة الفضاء الدولية على كبسولة Crew Dragon المطورة حديثًا من SpaceX في عام 2021.

أكدت اكسيوم تقرير الموعد النهائي بأن الشركة تعمل مع Space Hero للتوسط في الرحلة والعثور على مقعد للفائز في رحلة قادمة إلى الفضاء.

وقالت الشركة لموقع The Verge في بيان: "نتطلع إلى تمكين مهمة Space Hero وزيادة توسيع الوجود البشري في الفضاء".

ولكن تشير أكسيوم إلى أنها لم تحدد مزود إطلاق للمهمة، مما يعني أن مركبات SpaceX وبوينج مازالت بمثابة خيارات.