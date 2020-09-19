شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة تطبيق "انستجرام لايت" لمتجر "بلاى ستور" بعد 4 شهور من توقفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد فيس بوك بهدوء إحياء تطبيق Instagram Lite، وهو نسخة متطابقة بصريًا من تطبيق انستجرام الرئيسى، حيث دفعت الشركة أول تحديث لها إلى التطبيق، بعد إغلاق الخدمة رسميًا فى مايو لإجراء عمليات تجديد، واليوم وبشكل رسمى أصبح التطبيق متاحا مرة أخرى، بحسب موقع androidpolice الأمريكي.

ويعود آخر تحديث للتطبيق فى أكتوبر 2019، وآنذاك كان يحمل رقم إصدار Instagram Lite 67، الآن ومع عودة التطبيق فقد حمل رقم إصدار Instagram Lite v216، وعلى الرغم من القفزة الكبيرة بين الإصدارين، فإن التجربة مشابهة لما تُركت عليه الأمور قبل خمس شهور من الآن، ما عدا تقليل بسيط لحجم التطبيق.

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ويأتى تطبيق انستجرام لايت فى مساحة 2 ميجا بايت، مقارنة بـ 33 ميجا بايت للنسخة العادية من التطبيق، وفيما يتعلق بالصورة العامة للتجربة، فمع انستجرام لايت، سيتمكن المستخدمين من توجيه الرسائل، وتشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا بشكل افتراضي، وسحب ميزة الكاميرا الفورية للإضافات إلى خلاصتهم أو قصتهم، كما ويتم الإشارة إلى مقاطع فيديو IGTV برمز فيديو عام فى صفحة الحساب، ولكن المستخدمين الذين ينقرون على المنشور نفسه سيتمكنون من النقر على زر “مشاهدة الفيديو الكامل” والحصول على إلى صفحة جديدة لعرض المحتوى الكامل.

فيما أكد متحدث باسم فيس بوك أنهم بصدد اختبار Lite مرة أخرى لتزويد الأشخاص "بتجربة عالية الجودة" بغض النظر عن جودة الجهاز أو الشبكة، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى، لكن على ما يبدو أن فيس بوك لم يفكر أبدًا فى Instagram Lite أكثر من مجرد "اختبار" منذ بدايته فى عام 2018، حيث تركز على الأسواق البارزة فى إفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.

وحتى عطلة مايو، تم تصنيفها بانتظام ضمن أفضل 20 تطبيقًا اجتماعيًا تم تنزيلها على متجر Play فى المكسيك وبيرو والفلبين، حتى أن لايت وصل إلى المركز الثامن فى كينيا.