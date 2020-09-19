تكنولوجيا: كيف تحافظ على أمانك أثناء التسوق عبر الإنترنت باستخدام هاتفك الذكى؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

السلامة هي مسئوليتك في الغالب عند التسوق عبر الإنترنت لكن قدرًا كبيرًا منها يعود إلى إستراتيجية الأمن السيبرانى لموقع الويب أو التطبيق الذى تصل إليه.

يطلب معظم البائعين منك تزويدهم بمعلومات شخصية أثناء التسجيل، ما يعني أن بياناتك ستكون معرضة لخطر خرق البيانات، لكن تمتلك متاجر التجارة الإلكترونية ذات السمعة الطيبة إستراتيجيات أمنية قوية تحافظ على بياناتك آمنة من المتسللين والمتطفلين الآخرين.

تقوم الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) بأكثر من إخفاء موقعك الجغرافي الحقيقي، فهي تعزز أمانك عبر الإنترنت من خلال تشفير المعلومات التي ترسلها من جهازك، ما يجعلها غير مفهومة لأي طرف ثالث يعترض الاتصال.

يمكن أن تساعدك الشبكات الافتراضية الخاصة الجيدة على الوصول إلى متاجر التجارة الإلكترونية المختلفة، دون الخوف من التخلي عن المعلومات الحساسة لأطراف ثالثة، كما أنها تخفف من مخاطر التصفح عند استخدام شبكات الواي فاي العامة.استخدم تطبيقات الهاتف المحمول:

يتيح التسوق عبر الإنترنت الوصول إلى معظم المتاجر من مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول، لكن توفر مواقع الويب مرونة أكثر، ويمكنك الوصول إليها من أي جهاز يحتوي على متصفح، ولكن التطبيقات تبقى أكثر أمانًا في الاستخدام، لأن العديد من متاجر التجارة الإلكترونية تقدم خيار المصادقة الثنائية عند استخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بها.