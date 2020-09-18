اتبع هذه النصائح لزيادة سرعة تنزيل ألعاب PlayStation 4

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - يحتوي البلاي ستيشن 4 على خدمات جديدة لم تتوفر في البلاي ستيشن 3 وبلاي ستيشن 2 مثل تطبيق البلاي ستيشن على الأندرويد وآي أو إس. يسمح التطبيق للاعبين برؤية ما يلعبه أصدقائهم وعرض ملفاتهم الشخصية أو نشاطاتهم الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك سيكونوا قادري على الدردشة مع الأصدقاء واستقبال الإشعارات والتنبيهات والدعوات للعب أحد الألعاب.

يوجد الآن الكثير من الألعاب الجديدة التي يتجاوز حجمها 100 جيجابايت، لذلك أصبحت سرعات التنزيل البطيئة في منصة (بلاي ستيشن 4) PlayStation 4 مشكلة حقيقية، ومع ذلك يوجد

بعض الطرق التي تساعدك في زيادة سرعة تنزيل الألعاب في منصة الألعاب الخاصة بك بسهولة.

إليك 4 نصائح تساعدك في زيادة سرعة تنزيل ألعاب PlayStation 4:

1- إدارة أوقات تحميل الألعاب بشكل جيد:

إذا كنت تقوم بتنزيل أكثر من لعبة في منصة PlayStation 4 في الوقت نفسه، أو تلعب لعبة ما عبر الإنترنت أثناء تنزيل بعض الألعاب فستتأثر سرعات التنزيل نتيجة لذلك، لذا من أجل الحصول على أفضل سرعات تنزيل ممكنة، فإن إحدى الخطوات التي يجب القيام بها هي التأكد من عدم الضغط على اتصال الإنترنت لديك من خلال إيقاف اللعب مؤقتًا حتى يتسنى لمنصة الألعاب تنزيل اللعبة المحددة، ومن ثم معاودة اللعب مرة أخرى.

2- استخدام كابل سلكي للاتصال بالإنترنت بدلًا من الواي فاي:

سيؤدي استخدام اتصال سلكي بالإنترنت إلى توفير سرعات تنزيل أسرع مقارنةً باتصال (الواي فاي) Wi-Fi، حيث يوفر الاتصال المباشر بالإنترنت مزيدًا من الاستقرار، ويزيل مشكلات اعتراض اتصال الواي فاي بسبب بُعد المسافة، أو كثرة الأجهزة المتصلة بالشبكة.

إذا لم يكن لديك خيار استخدام كابل سلكي، فإليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتحسين جودة اتصال الواي فاي:

افصل الأجهزة التي لا تحتاج إليها من شبكة الواي فاي Wi-Fi، مثل: الهواتف الذكية وأجهزة المنزل الذكية.

انقل منصة ألعاب PlayStation 4 الخاصة بك إلى أقرب نقطة ممكنة لجهاز التوجيه.

أعد ضبط اتصال جهاز التوجيه، وتذكر أن هذه الخطوة تعتمد على جهاز التوجيه الذي تستخدمه، ولكن معظم الأجهزة التي تحتوي على زر لإعادة التعيين تحتاج فقط إلى الضغط عليها مطولًا لمدة 30 ثانية لإعادة تعيينها.

3- استخدام وضع الراحة لزيادة سرعات التنزيل:

Advertisements

في بعض الأحيان سيساعد تفعيل (وضع الراحة) Rest Mode في منصة PlayStation 4 أثناء تنزيل المحتوى على زيادة سرعات التنزيل، ولكن عادةً لا يسمح (وضع الراحة) في منصة

PlayStation 4 بالبقاء على اتصال بالإنترنت، لتغيير ذلك اتبع الخطوات التالية:

في القائمة الرئيسية في منصة PlayStation 4 اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (إعدادات توفير الطاقة) Power Saving Settings، ثم اختر (تعيين الميزات المتوفرة في وضع الراحة) Set Features Available in Rest Mode.

في النافذة التي تظهر لك، اضغط على خيار (البقاء على اتصال بالإنترنت) Stay Connected to the Internet.

تأكد من اختيار المحتوى الذي تريد تنزيله، من خلال العودة إلى الشاشة الرئيسية واختيار (الإشعارات) Notification.

سيظهر لك ملف المحتوى الذي تريد تنزيله في أعلى القائمة، مع وجود شريط للتحميل أسفله.

بمجرد التأكد من أن هذا هو الملف المطلوب، اضغط مطولًا على زر الشاشة الرئيسية في منصة PlayStation 4.

حدد (وضع الراحة) Rest Mode.

4- تحديث منصة PlayStation 4:

يجب عليك التأكد من أن نظام التشغيل محدث إلى آخر إصدار، مما يضمن لك أن منصة PlayStation 4 الخاصة بك ستعمل بأفضل طريقة ممكنة، وسيساعد ذلك في زيادة سرعات التنزيل وتحسين الأداء العام، وفي بعض الأحيان يمنحك محتوى جديدًا تمامًا.