“سبوتيفاي ” توجه أصابع الاتهام لـ “آبل ” فهل حقا استغلتها ؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ ساعتين

توفر سبوتيفاي محتوى محمي من شركات التسجيلات والعلامات وشركات وسائل الإعلام. وهي خدمة مدفوعة، لكنها تقدم خدمتها بشكلٍ مجاني مدعومة بالإعلانات، وتشير الأرقام الصادرة عن الشركة إلى أن عدد المشتركين الذين يستفيدون من الخدمة المجانية المدعومة بالإعلانات يفوق عدد المشتركين بالخدمة المدفوعة. ويستخدمها ما يقرب من 300 مليون شخص حول العالم.

اتهمت منصة “سبوتيفاي” السويدية الأولى عالمياً في البث التدفقي الموسيقي، شركة “أبل” الأمريكية العملاقة باستغلال موقعها المهمين، داعية سلطات المنافسة إلى تفحص اشتراكها الجديد “أبل وان” الذي كشف عنه الثلاثاء.

وتقف “سبوتيفاي” وراء تحقيقين باشرتهما سلطات المنافسة الأوروبية حول “أبل ستور” و”أبل باي”.

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وأعربت عن معارضتها للعرض الجديد المتكامل وبسعر منخفض الذي يشمل أحد كبار منافسيها في مجال البث التدفقي الموسيقي “أبل ميوزيك”.

وجاء في بيان لـ”سبوتيفاي”، “مرة جديدة تستغل أبل موقعها المهمين وتلجأ إلى ممارسات غير عادلة من خلال التأثير سلباً على منافسيها. ندعو سلطات المنافسة إلى التحرك بشكل عاجل للجم السلوك المسيء للمنافسة الذي تتبعه أبل التي في حال تركت من دون أي مراقبة ستلحق أضراراً لا تعوض بأوساط المطورين وتهدد الحريات الجماعية بالاستماع والتعلم والابتكار والاتصال”.

وتعتبر “سبوتيفاي” أكبر شركة للبث التدفقي الموسيقي في العالم مع 299 مليون مستخدم بحسب أرقام يونيو (حزيران)، من بينهم 138 مليوناً يدفعون اشتراكاً فيما تبلغ إيراداتها 1.89 مليار يورو.

وهي تتقدم بكثير على “أبل ميوزيك” و”أمازون ميوزيك”.