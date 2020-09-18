وحدة التحكم Sony DualSense لجهاز Playstation 5 ستُكلفك 70$ للوحدة الواحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Sony في الأونة الأخيرة أن جهاز Playstation 5 سيُكلف 499 دولار أمريكي للنسخة الكاملة و399 دولار أمريكي للنسخة الرقمية. ومع ذلك، سيأتي كلا الطرازين مع وحدة تحكم واحدة تُعرف أيضًا بإسم Sony DualSense، ولكن ماذا لو كنت تريد أن تلعب لعبة تعاونية محلية مع أصدقائك؟ أنت بلا شك ستحتاج إلى وحدة تحكم أخرى.

إذن السؤال هو كم ستُكلفك وحدة تحكم Sony DualSense جديدة؟ وفقا لشركة Sony، فهي ستُكلفك 70 دولار أمريكي للوحدة الواحدة. هذا سعر غير باهظ للغاية، ولكنها تُمثل تكلفة إضافية قد ترغب في وضعها بعين الإعتبار إذا كنت تخطط لشراء Playstation 5 وتخطط للعب الألعاب التعاونية المحلية مع أصدقائك.

وحدات التحكم Sony DualSense هي لاسلكية وإذا كنت ترغب في الحصول على محطة شحن لاسلكية إضافية تقوم بشحن وحدتي تحكم في آن واحد، فأنت بحاجة لدفع 30 دولار أمريكي. لذلك، إذا كنت ترغب في الحصول على حزمة Playstation 5 الكاملة، فأنت بحاجة لدفع 599 دولار أمريكي.

فيما يخص التصميم، فمن الواضح أن DualSense ستكون مختلفة كثيرًا عن وحدات التحكم السابقة من شركة Sony، والتي أشعرتنا في الغالب أنها مجرد طرازات محسنة من الطرازات السابقة.

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مع DualSense إختارت شركة Sony مظهرًا أكثر إنحناءً وأناقة، والذي لا يسعنا إلا أن نشعر بأنه يتماشى مع تصميم Playstation 5. ستأتي وحدة التحكم DualSense الجديدة مع ميزات مثل ردود الفعل اللمسية التي ستسمح للاعبين بالشعور بمجموعة متنوعة من الأحاسيس أثناء اللعب، مثل شعور قيادة السيارة عبر الوحل. تتميز أزرار الكتف أيضًا بردود فعل لمسية وستوفر أحاسيس مثل الشد الذي تشعر به أثناء سحب القوس لتصويب السهم.

هناك أيضًا ميكروفون مدمج يتيح للاعبين الدردشة مع الأصدقاء دون الحاجة إلى ميكروفون خارجي. ووفقا لشركة Sony، فقد صرحت بالقول : ” هدفنا مع DualSense هو منح اللاعبين الشعور بالانتقال إلى عالم اللعبة بمجرد فتح الصندوق. نريد أن يشعر اللاعبون بأن وحدة التحكم هي امتداد لأنفسهم عندما يلعبون لدرجة أنهم ينسون أنها حتى في أيديهم “.