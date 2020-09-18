إليكم أسعار الهاتف Xperia 5 II ومواعيد إطلاقه في عدد من البلدان حول العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Sony يوم أمس عن الهاتف Xperia 5 II بإعتباره الهاتف الرائد الأحدث من الشركة اليابانية. الطلبات المسبقة الأولى على هذا الهاتف ستبدأ في أواخر هذا الشهر، ولن تكون أولى الوحدات متوفرة حتى 20 أكتوبر.
لاحظ أن هذه التواريخ تختلف من بلد إلى أخر، لذلك قررنا في هذه المقالة تسليط الضوء على سعر الهاتف Xperia 5 II وموعد إطلاقه في العديد من الأسواق الرئيسية حول العالم والتي تأكد أنها ستحصل على الهاتف الرائد الجديد لشركة Sony. وبالتالي، يمكنكم معرفة سعر الهاتف Xperia 5 II وموعد إطلاقه في كل بلد على حدة في الجدول أدناه :
|Sony Xperia 5 II
|الدولة
|السعر
|التوافر
|النمسا
|EUR 900
|سيتم الإعلان عنه قريبًا
|بلغاريا
|BGN 1650
|الخريف
|جمهورية التشيك
|CZK 25000
|الخريف
|الدنمارك
|DKK 6500
|الطلبات المسبقة إبتداءً من 29 سبتمبر / الإطلاق في 20 أكتوبر
|فنلندا
|EUR 900
|20 أكتوبر
|إيرلندا
|EUR 900
|الخريف
|إيطاليا
|TBA
|الطلبات المسبقة إبتداءً من أكتوبر
|هولندا
|EUR 900
|أكتوبر
|النرويج
|NOK 9000
|20 أكتوبر
|إسبانيا
|EUR 900
|الخريف
|السويد
|SEK 9000
|20 أكتوبر
|المملكة المتحدة
|GPB 800
|الخريف
|الولايات المتحدة الأمريكية
|USD 950
|الطلبات المسبقة إبتداءً من 29 سبتمبر / الإطلاق في 4 ديسمبر
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