إليكم أسعار الهاتف Xperia 5 II ومواعيد إطلاقه في عدد من البلدان حول العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Sony يوم أمس عن الهاتف Xperia 5 II بإعتباره الهاتف الرائد الأحدث من الشركة اليابانية. الطلبات المسبقة الأولى على هذا الهاتف ستبدأ في أواخر هذا الشهر، ولن تكون أولى الوحدات متوفرة حتى 20 أكتوبر.

لاحظ أن هذه التواريخ تختلف من بلد إلى أخر، لذلك قررنا في هذه المقالة تسليط الضوء على سعر الهاتف Xperia 5 II وموعد إطلاقه في العديد من الأسواق الرئيسية حول العالم والتي تأكد أنها ستحصل على الهاتف الرائد الجديد لشركة Sony. وبالتالي، يمكنكم معرفة سعر الهاتف Xperia 5 II وموعد إطلاقه في كل بلد على حدة في الجدول أدناه :