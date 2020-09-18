الحكومة الأمريكية ستقوم بحظر التطبيقين TikTok و WeChat يوم الأحد المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم وزارة التجارة الأمريكية بحظر كل من TikTok و WeChat في الولايات المتحدة الأمريكية إعتبارًا من يوم الأحد المقبل. في البداية، لن يتأثر تطبيق TikTok في الغالب إذا كان مثبتًا على جهازك، فهو سيواصل العمل، ولكنك لن تتلقى أي تحديثات له في المستقبل

يواجه تطبيق WeChat قيودًا أكثر صرامة، فالقواعد الجديدة تجعل من غير القانوني نقل معاملات المستخدمين الأمريكيين على WeChat أو إستخدام أي رمز أو خدمات من التطبيق، بما في ذلك تحويل الأموال ومعالجة عمليات الدفع.

سيتم تطبيق هذه القوانين الجديدة على TikTok في اليوم 12 نوفمبر أيضًا إذا لم تتوصل الشركة المالكة له والتي تحمل إسم ByteDance إلى إتفاق لبيع عمليات التطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية إلى شركة أمريكية. يبدو أن هذه فترة سماح لا تعرقل المفاوضات، ولكنها قد تذهب سدى.

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تفوقت شركة Oracle على مايكروسوفت في محادثات البيع، ولكن قبل بضعة أيام، ذكرت المحطة التلفزيونية الصينية CGTN الناطقة بالإنجليزية أن شركة ByteDance لن تُباع لشركة أمريكية. الآن ذكر بعض المصادر من البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفض شروط صفقة ByteDance و Oracle ويخططا لحظرها.

لاحظ أن الحظر يؤثر فقط على عمليات TikTok و WeChat داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لا ينبغي أن يكون لهذا تأثير على أي من التطبيقين في أي مكان آخر حول العالم، حيث يُسمح حتى للشركات الأمريكية بالتعامل مع شركة ByteDance خارج الولايات المتحدة الأمريكية. بخلاف ذلك، قد تضطر كل من آبل وجوجل إلى إزالة التطبيقات من متاجرهما على مستوى العالم.

قال وزير التجارة الأمريكية Wilbur Ross : ” تثبت إجراءات اليوم مرة أخرى أن الرئيس دونالد ترامب سيبذل قصارى جهده لضمان أمننا القومي وحماية الأمريكيين من تهديدات الحزب الشيوعي الصيني”. وأضاف : ” بتوجيه من الرئيس، اتخذنا إجراءات مهمة لمكافحة جمع الصين للبيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين، مع تعزيز قيمنا الوطنية والمعايير التي تستند على القواعد الديمقراطية والتطبيق الصارم للقوانين واللوائح الأمريكية “.