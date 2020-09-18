شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التلوث البلاستيكى فى المحيطات سيصل إلى 53 مليون طن سنويا بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف الباحثون، أن العالم يجب أن يتحرك الآن لدعم التركيز على إعادة التدوير، بدلاً من إنتاج المزيد من البلاستيك الذي من شأنه أن يلوث الأنهار والمحيطات على الأرض.

قالت عالمة البيئة تشيلسي روشمان من جامعة تورنتو: "ما لم يتوقف النمو في إنتاج البلاستيك واستخدامه، فإن التحول الأساسي لاقتصاد البلاستيك إلى إطار قائم على إعادة التدوير أمر ضروري"، مضيفة "أن المنتجات البلاستيكية التي انتهى عمرها الافتراضي يجب أن تصبح ذات قيمة وليس نفايات".

فيما كشفت ستيفاني بوريل، عالمة الأحياء في مجال الحفظ من جامعة تورنتو: "يمكن أن تصل الانبعاثات العالمية السنوية في الأنهار والبحيرات والمحيطات إلى 53 مليون طن متري بحلول عام 2030".

وأضافت: "هذا يتجاوز بكثير كمية الثمانية ملايين طن متري التي أُعلن أنها غير مقبولة في عام 2015".

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وأكدت ستيفانى، "أن هذا سيحدث، حتى إذا أوفت الحكومات في جميع أنحاء العالم بالتزاماتها العالمية الطموحة، وانضمت دول أخرى إلى تلك الجهود للحد من التلوث البلاستيكي".

فحص الباحثون في دراستهم 24 إلى 34 مليون طن متري من انبعاثات البلاستيك التي تدخل المحيطات والأنهار والبحيرات سنويًا، وصمموا سيناريوهات مستقبلية بناءً على استراتيجيات التخفيف الحالية.

وقرر الباحثون، أنه يجب علينا تقليل استخدام البلاستيك بنسبة 25-40 %، وزيادة مستوى إدارة النفايات إلى 60% على الأقل في جميع الاقتصادات واستعادة 40% من انبعاثات البلاستيك السنوية من خلال جهود التنظيف.