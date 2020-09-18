شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحميل تطبيق TikTok يصعد لأرقام قياسية قبل حظره فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حظر تطبيق " TikTok" من متاجر التطبيقات بالولايات المتحدة اعتبارا من يوم الأحد، سارع الأمريكيون إلى تنزيل التطبيق المثير للجدل قبل أن يدخل القرار الأمريكي حيز التنفيذ.

ووفقا لما ذكره موقع "businessinsider"، فقد صعد تطبيق "تيك توك" إلى ثانى أعلى تطبيق يتم تنزيله بمتجر تطبيقات شركة "أبل" اليوم، بعد أن كان بالمرتبة الرابعة منذ أيام، حسب تحليلات "App Annie".

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من ناحية أخرى، ندد تطبيق تيك توك الصيني، اليوم الجمعة، بالقرار الأمريكي القاضي بحظر تحميله، بدءاً من الأحد، مشيرا إلى أنه قدّم كل الضمانات لاحترام أمن المستخدمين الأمريكيين.

وقالت متحدثة باسم التطبيق لوكالة فرانس فرانس برس، في وقت سابق من اليوم: "لا نتفق وقرار وزارة التجارة الأمريكية ونحن متأسفون أن يحظر تحميل تطبيقات جديدة بدءاً من الأحد وأن يتم منع تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بدءاً من 12 نوفمبر".

وأضافت: "في اقتراحنا المقدّم إلى الإدارة الأمريكية، التزمنا بمعايير شفافية غير مسبوقة وبمسؤوليات إضافية تتجاوز ما تقوم به تطبيقات أخرى»، مشيرة إلى احتمال القيام بعمليات تدقيق من قِبل طرف ثالث إضافة إلى إمكانية التحقق من أمن الرمز ومراقبة الحكومة الأمريكية سلامة المعطيات في الولايات المتحدة".