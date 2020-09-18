شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطرح مميزات أمان جديدة تتصدى لفوضى يوم الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيعمل تويتر على تفعيل حماية إعادة تعيين كلمة المرور لهذه الحسابات تلقائيًا، مع التوصية بأن يقوم هؤلاء المستخدمون البارزون بتشغيل المصادقة الثنائية.

وستكون هذه الحسابات أيضًا ملزمة باستخدام كلمات مرور قوية، حيث كتب موقع تويتر في مدونة: "يعتمد الناخبون والمرشحون السياسيون والمسؤولون المنتخبون والصحفيون على تويتر كل يوم لمشاركة الأخبار والمعلومات الموثوقة والعثور عليها حول الانتخابات، ونحن نتحمل مسؤوليتنا تجاههم على محمل الجد".

وأضاف الموقع، "نظرًا لأننا نتعلم من تجربة الحوادث الأمنية السابقة مع تنفيذ التغييرات، فإننا نركز أيضًا على الحفاظ على الحسابات رفيعة المستوى على تويتر آمنة ومأمونة خلال انتخابات الولايات المتحدة لعام 2020".

كما سيتم تسليم المطالبات الأمنية هذه عبر إشعار داخل التطبيق لمستخدمين محددين مرتبطين بالانتخابات، ويقول موقع تويتر، إنه سيستمر في إخطار هذه الحسابات بالتدابير الإضافية التي يمكنهم اتخاذها لحماية حساباتهم مع اقتراب انتخابات 2020.

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وتقول الشركة أيضًا، إنها ستنفذ ضمانات أمنية داخلية لهذه الحسابات، بما في ذلك طرق جديدة للاستجابة للنشاط المشبوه واسترداد الحساب المعجل في حالة حدوث عمليات استحواذ.

كما غير كل من فيس بوك وتويتر قواعدهما إما لتسمية أو إزالة المشاركات التي تعلن النتائج قبل الأوان أو تقدم مزاعم بتزوير الانتخابات.

ويأتي التركيز الجديد على الحسابات البارزة في أعقاب واحدة من أكبر الانتهاكات التي عانى منها موقع تويتر في تاريخه، ففي يوليو الماضى، تعرضت حسابات مملوكة لشخصيات سياسية مثل الرئيس باراك أوباما وجو بايدن ومايكل بلومبرج للاختراق من قبل قراصنة لاستخدامها في عملية احتيال ضخمة لعملة البيتكوين.