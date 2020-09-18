شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يحدث لمستخدمى تيك توك داخل الولايات المتحدة بعد الحظر؟ تقرير أمريكى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة بيزنس انسايدر، إنه ابتداء من الأحد 20 سبتمبر لن يكون تطبيق تيك توك للفيديو متاحا من خلال المتاجر الرقمية لآبل وجوجل على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى أنه إذا كان التطبيق مثبتا فى الهاتف بالفعل فلن يُسمح بالتحديثات المستقبلية. وفقًا لأمر نشرته وزارة التجارة الأمريكية، صباح يوم الجمعة، والذى ينص على أنه بدءًا من 20 سبتمبر 2020، سيتم حظر تيك توك من تحديثات البرامج وتوزيعها فى الولايات المتحدة.

بالنسبة لمستخدمى الهواتف الذكية من جوجل وآبل في الولايات المتحدة، فهذا يعنى أن تيك توك قد يختفى من متاجر التطبيقات الخاصة بهم، وقد لا تتم معالجة أى تحديثات للتطبيق.

يحظر الأمر أيضًا على الشركات فى الولايات المتحدة "تمكين تشغيل أو تحسين تطبيقات الهاتف المحمول فى الولايات المتحدة"، اعتبارًا من 12 نوفمبر، مما سيوقف المستخدمين الحاليين فعليًا من الاستمرار فى استخدام تطبيق الفيديو.

وبحسب ما ورد تفاوضت ByteDance على نوع من الصفقة بشأن عمليات تيك توك فى الولايات المتحدة مع عملاق التكنولوجيا الأمريكى أوراكل، والتى تنتظر الضوء الأخضر من البيت الأبيض إذا تمت الموافقة على هذه الصفقة وتأكيدها بحلول يوم الأحد، فقد تلغى الأمر بالكامل حسبما ذكرت رويترز.