كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ ساعتين

قرار من "ابل" بوقف دعم ‏‎Fortnite على macOS

قررت ”أبل“ وقف دعم وتشغيل لعبة Fortnite: Save the World على أجهزة macOS اعتبارًا من 23 ايلول، وذلك في إطار الحرب المستمرة بين شركة ”أبل“ الأمريكية و“إيبك غيمز“.

وعلى الرغم من أن إصدار battle royale لا يزال قابلًا للتشغيل على macOS وسيستمر في العمل، فقد تم قطعه بالفعل، عن تلقي التحديثات الجديدة.

وكتبت شركة تطوير الألعاب ”إيبك غيمز“ عبر ”تويتر“: ”تمنعنا آبل من توزيع الألعاب على Mac مما ينهي قدرتنا على تطوير Fortnite: Save the World… اعتبارًا من 23 سبتمبر/ أيلول 2020، لن تكون لعبة Save the World قابلة للتشغيل على أجهزة Mac“.

Advertisements

وقالت ”إيبك غيمز“ إن أبل هي المسؤولة عن ذلك، لأنها تمنع الشركة من التحديثات، مما سيؤدي إلى حدوث أخطاء في المستقبل.

يأتي هذا الإعلان، بعد أن قالت شركة ”أبل“ إن تصرفات ”إيبك“ هي محاولة مقنعة للغاية لتنشيط ألعاب Fortnite، مستشهدة ببيانات Google Trends كدليل على أن الاهتمام بألعابها قد انخفض بنسبة 70٪ في العام الماضي.

وتقاتل شركة ”آبل“ في المحكمة مع شركة تطوير ألعاب الفيديو ”إيبك غيمز“ لمنع إزالة لعبة Fortnite من متجر التطبيقات التابع لها.

وجاء الخلاف بعد قيام ”إيبك جيمز“ بتوفير قناة مباشرة داخل تطبيق اللعبة للشراء من خلاله مباشرة، في تجاوز واضح لشركة ”آبل“ التي تتقاضى 30% عن كل عملية شراء تتم بواسطة التطبيق.