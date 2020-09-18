“كانون” تكشف عن كاميرا تلسكوبية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت شركة ”كانون“، مؤخرا، في اليابان عن كاميرا تليسكوبيس أطلق عليها اسم Powershot Zoom، تم طرحها للبيع فور إطلاقها من خلال حملة للتمويل الجماعي.

وتتميز كاميرا ”كانون“ (Powershot Zoom) المصغرة بأنها أخف وزنا من أي هاتف عادي، وتزن 145 جراما، وبفضل شكل الجسم، فهي مريحة عند حملها بيد واحدة.

وينظر المستخدم من خلال عدسة الكاميرا الإلكترونية، وتوجد في أعلى وأسفل الكاميرا أزرار مادية لضبط التركيز وبدء التصوير.

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وتدعم الكاميرا، التي تعمل مثل التلسكوب بحجم الجيب، ضبط التركيز في الوقت الحقيقي والتقاط الصور أثناء تسجيل الفيديو، وهي تدعم بُعدين بؤريين بصريين يعادلان 100 ملم و 400 ملم، وبُعدا بؤريا رقميا يعادل 800 ملم.

كما أن الكاميرا مزودة بمستشعر بصري للصور بدقة 12.1 ميجابكسل 1/3 بوصة، وفيما يتعلق بخصائص التصوير، تدعم التصوير المستمر بمعدل 10 إطارات في الثانية وتسجيل الفيديو حتى 1080 بكسل في 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى خاصية اكتشاف الوجه.

وتتميز الكاميرا أيضا بتصميم مقاوم للماء والغبار والسقوط؛ مما يجعلها مناسبة لعشاق الرياضة ومراقبي الطيور ومحبي الحياة البرية، كطريقة بسيطة للاقتراب قليلا من أهدافهم، دون الحاجة إلى معدات ضخمة. سعر الجهاز حوالي 300 دولار.

وتسببت التطورات الأخيرة في تكنولوجيا كاميرات الهواتف الذكية في تراجع شعبية الكاميرات الرقمية، ومع ذلك زادت مبيعات الكاميرات الرياضية المحمولة والكاميرات الخاصة في السنوات الأخيرة.