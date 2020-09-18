الإعلان التشويقي الأحدث لـ Vivo Watch يعرض لنا تصميمها وميزاتها الأساسية

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، ألقينا أول نظرة على الساعة الذكية Vivo Watch القادمة من شركة Vivo، واليوم لدينا إعلان تشويقي آخر عبارة عن فيديو قصير عن المنتج. تظهر الساعة الذكية Vivo Watch المقرر عرضها للعامة بشكل رسمي يوم 22 سبتمبر مع هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ وشاشة AMOLED مستديرة مع العديد من أنواع الأحزمة.

ووفقا للتسريبات السابقة، فقد ذكرت أن الساعة الذكية Vivo Watch ستصل بحجمين، هما 42mm و 46mm. وعلى ما يبدو، ستوفر كلا النسختين أحزمة عادية قابلة للتبديل، وستعملان بنظام تشغيل مُطور من قبل شركة Vivo نفسها سيُوفر للساعة الذكية Vivo Watch القدرة على العمل لما يصل إلى 18 يومًا قبل أن تحتاج لإعادة الشحن.

وإلى جانب ذلك، فقد تردد كذلك أن الساعة الذكية Vivo Watch ستضم كذلك شاشة من نوع AMOLED، وهيكل مصنوع من الفولاذ المقام للصدأ، وستوفر إمكانية الكشف عن السعرات الحرارية، ومستويات الأوكسجين في الدم، فضلا عن إمكانية الوصول للمساعد الرقمي Jovi. وعلاوة على ذلك، فهذه الساعة الذكية ستدعم كذلك إمكانية الدفع عبر المحمول، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستشق طريقها إلى خارج الصين أم لا.

سيبدأ سعر Vivo Watch من 999 يوان صيني، وهو ما يُعادل 145 دولار أمريكي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تقرر رسميًا الإعلان عن Vivo Watch في اليوم 22 سبتمبر، وهذا ما يعني بأنه لن يتعين علينا الإنتظار طويلاً لمعرفة كافة التفاصيل حول هذه الساعة الذكية.