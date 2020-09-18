Oppo تحتفل بمرور 16 عامًا على تأسيسها، وتعرض إنجازاتها البارزة والمسار الذي سلكته نحو العالمية

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ 16 عامًا، بدأت شركة Oppo رسميًا رحلتها. بالمضي قدمًا سريعًا إلى اليوم توسعت هذه العلامة التجارية الصينية لتشمل مجالات أوسع في مجال التكنولوجيا بفضل أجهزتها الذكية ومعدات شبكات الجيل الخامس والتطورات على مستوى الذكاء الإصطناعي. تعمل شركة Oppo حاليًا في أكثر من 40 دولة ومنطقة وتمتلك 6 معاهد للبحوث و4 مراكز للبحث والتطوير. يستخدم 350 مليون شخص حول العالم منتجات الشركة.

بدأت رحلة شركة Oppo في سوق الهواتف في العام 2008 مع الهاتف Oppo A103 المعروف أيضًا بإسم Oppo Smiley Face وتصميمه الذي لا يُنسى. منذ ذلك الحين، قطعت الشركة الصينية شوطًا طويلاً، بدءًا من الكاميرا الدوارة في الهاتف Oppo N1 وصولا إلى التصاميم الفاخرة في أمثال Oppo Find X2 Pro والكاميرات القوية في أمثال Oppo Reno 10X Zoom Edition.

بغض النظر عن الهواتف الذكية، تمتلك شركة Oppo أيضًا مجموعتها الخاصة من سماعات الرأس ومكبرات الصوت المتقدمة، وكانت رائدة أيضًا في مجال الشحن السريع بفضل تكنولوجيا الشحن السريع Oppo VOOC التي بلغت سرعتها إعتبارًا من شهر يوليو من هذا العام 125W.

Advertisements