الإعلان رسميًا عن الهاتف LG Q31 مع مواصفات متواضعة، ويُكلف 180 دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - لاحظنا في الأونة الأخيرة أن شركة LG تُركز على سوق الهواتف الذكية المتوسطة بحيث قامت في الأونة الأخيرة فقط بإطلاق كل من LG Velvet و LG Wing الفريد من نوعه. ومع ذلك، الشركة الكورية لم تنسى سوق الهواتف الإقتصادية تمامًا، فالشركة لا تزال مهتمة بهذا السوق، والدليل على ذلك إعلانها اليوم عن الهاتف LG Q31.

الهاتف LG Q31 الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 5.7 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3000mAh تدعم الشحن من خلال منفذ Micro USB.

الهاتف LG Q31 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2 في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وكاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 من جوجل.

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عمومًا، سيتم عرض الهاتف LG Q31 للبيع باللون الفضي فقط، وسيُكلف ما يُعادل 180 دولار أمريكي في كوريا الجنوبية علمًا أنه سيتم عرضه هناك للبيع إبتداءً من 25 سبتمبر. وللآسف، ليست هناك حاليًا أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي.