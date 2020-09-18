شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه برمجية BlackRock الخبيثة.. وكيف تحمى نفسك منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت مؤخرا برمجية خبيثة تعرف بـ BlackRock والتى يمكن وصفها بأنها الأكثر خطورة على المستخدمين، حيث تستهدف هذه البرمجية نظام التشغيل أندرويد خاصة التطبيقات الموجودة به وذلك لسرقة المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدمين فى النهاية.

برامج BlackRock على اندرويد

هى برمجية خبيثة تستهدف نظام أندرويد، حيث تستهدف هذه البرمجيات التطبيقات، لتصل بالنهاية إلى المعلومات وسرقتها، وقد تم اكتشاف هذا النوع من البرمجيات من قبل الشركة الأمنية ThreatFabric، وبعد الفحص سرعان ما اكتشفوا بأنها تنبع من التعليمات البرمجية لبرامج Xeres، كذلك هى نوع من التروجان المصرفية "LokiBot Banking".

وقد أشار الفريق الأمنى بأن هذه البرمجيات والتى تعتمد على حصان طروادة مصرفي، ليس لها أى تهديد على التطبيقات المصرفية، بل تهديدها يتضمّن تطبيقات التواصل الاجتماعى وتطبيقات الترفيه وتطبيقات التسوّق وغير ذلك العديد من الفئات، ومن هذا ينبع خطورة هذه البرمجيات.

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وتشمل التطبيقات المستهدفة من قبل الـ BlackRock، تطبيقات يستخدمها الجميع يوميًا، مثل "فيس بوك وسناب شات وجيميل ونتفليكس وتيك توك وباى بال وتويتر وغيرها"، لكن حتى الآن، لم يتم العثور على هذه البرمجيات فى أى تطبيق من هذه القائمة أو خارجها فى متجر جوجل بلاي.

كيفية تجنّب برمجيات الـ BlackRock

يجب أخذ بعض الاحتياطات قبل تنزيل التطبيقات، بما فى ذلك قراءة أذونات التطبيق قبل تحميله، ومراجعة هذه الأذونات للتطبيقات التى قمت بتثبيتها، كذلك فيجب ملاحظة التطبيقات التى تطلب منك أذونات خدمات إمكانية الوصول، فغالبية البرمجيات الخبيثة تتطلب هذا الإذن، فأنت بدورك، راجع هذه التطبيقات وابحث عنها.

كذلك ضرورة الاعتماد على متجر جوجل بلاى فى تحميل التطبيقات، كونه يتضمن أداة الحماية Play Protect بشكل افتراضى من جوجل، وهى كفيلة بفحص التطبيقات أثناء وبعد التثبيت، وهذه الأداة متواجدة فقط على المتجر.