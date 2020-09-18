شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصوير أول إعلان بمحطة الفضاء الدولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون شركة أمريكية لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر مع وكالة ناسا لتصوير أول إعلان تجاري لها على متن محطة الفضاء الدولية.وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، من المتوقع أن يصور رواد فضاء ناسا زجاجة المستحضر الخاص بالشركة في بيئة الجاذبية الصغرى بالمحطة، حيث تستخدم شركة المستحضرات لقطات في الحملات الإعلانية الخاصة بها.

ويصل المنتج للفضاء، على متن مركبة فضائية Northrop Grumman Cygnus ، بالإضافة إلى 8000 رطل من البضائع.

أكد ستيفان دي لا فافيري، رئيس شركة المستحضرات، على هذه الخطة خلال جلسة عبر الإنترنت في قمة افتراضية للمعهد الأمريكي للملاحة الجوية والفضاء.وقال فافيري: "أنا مجازف، وهذا يميل بشكل أساسي إلى تقديم أفكار قليلة كما تعلمون.. خارج الطرق العادية والتقليدية للقيام بالتسويق". مضيفا "نحن ندفع باستمرار حدود كيفية عرض منتجاتنا."

ستشترك وكالة ناسا مع الصناعة لتحقيق هذا الاقتصاد التجاري، بينما تتحرك الوكالة بأقصى سرعة نحو هدفها المتمثل في هبوط أول امرأة والرجل التالي على سطح القمر بحلول عام 2024.

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وتخصص ناسا الآن 5% من حمولتها السنوية من محطة الفضاء الدولية للأنشطة التجارية، حيث أعلنت شركة تلفزيونية أيضا هذا الأسبوع عن خطط لإرسال الفائز في مسابقة تلفزيون الواقع إلى المحطة في عام 2023.

كما وقعت ناسا اتفاقية مع شركة عالمية للأحذية الرياضية للتعاون، الذى يمكن أن يشمل تجربة رواد الفضاء للملابس والأحذية على متن محطة الفضاء الدولية.

وكانت أكدت وكالة ناسا أنها تعمل مع توم كروز لتصوير فيلم في المحطة في مايو الماضى، ولكن مع كل هذا العمل الذي يجب القيام به هل سيظل لدى رواد الفضاء الوقت لاستكشاف الفضاء؟