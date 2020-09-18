شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف ماذا تعنى النقاط الحمراء والبرتقالية الجديدة على شاشات الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد هواتف أيفون من أكثر الهواتف الذكية شيوعًا حول العالم، ولكن إذا كنت تستخدم أيفون، فقد تلاحظ ظهور نقطة برتقالية جديدة فى الجزء العلوى من شاشتك.

ولعل هذا التغيير جزء من أحدث نظام تشغيل من أبل iOS 14، والذى تم إصداره هذا الأسبوع، حيث ستظهر نقطة برتقالية على شاشتك عندما يستخدم التطبيق الميكروفون الخاص بك، وفى الوقت نفسه، ستظهر نقطة خضراء على شاشتك عندما يتمكن أحد التطبيقات من الوصول إلى الكاميرا.

وقد أوضحت أبل: "يظهر مؤشر فى الجزء العلوى من شاشتك عندما يستخدم تطبيق ما الميكروفون أو الكاميرا، وفى مركز التحكم، يمكنك معرفة ما إذا كان أحد التطبيقات قد استخدمها مؤخرًا "، وإذا لاحظت النقطة على شاشتك، فيمكنك التمرير لأسفل من زاوية جهاز أيفون لفتح مركز التحكم، والذى سيعرض التطبيق الذى كان يراقبك.

وإذا لاحظت النقطة على شاشتك، فيمكنك التمرير لأسفل من زاوية جهاز أيفون الخاص بك لفتح مركز التحكم، والذى سيعرض التطبيق الذى كان يراقبك، ويتضمن ذلك تطبيقات أبل مثل الكاميرا، بالإضافة إلى تطبيقات الطرف الثالث مثل Instagram.

كما يتعين على المستخدمين الآن أيضًا منح حق الوصول إلى أى تطبيق يريد استخدام الميكروفون أو الكاميرا، مع التطبيقات التى تطلب الإذن عند تثبيتها، وللاستفادة من الميزة الجديدة، ستحتاج إلى تحديث نظامك إلى iOS 14، ما عليك سوى فتح الإعدادات> عام> تحديث البرنامج وستتم مطالبتك بتحديث نظامك إذا لم تقم بذلك بالفعل.

ويتوفر iOS 14 لما يلي:

آيفون 11

آيفون 11 برو

آيفون 11 برو ماكس

آيفون XS

آيفون XS ماكس

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أيفون XR

أيفون X

آيفون 8

آيفون 8 بلس

آيفون 7

آيفون 7 بلس

آيفون 6s

أيفون 6s Plus

أيفون SE (الجيل الأول)

أيفون SE (الجيل الثاني)

iPod touch (الجيل السابع)