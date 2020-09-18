أفضل العاب مجانية على PS4 حالياً

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هناك مجموعة كبيرة من العاب مجانية متاحة على اجهزة PS4 حالياً وبالرغم من اننا نقف حالياً على اعتاب الانتقال إلى الجيل الجديد مع اجهزة Ps5 إلا ان هذا لا يعني اننا لا نرغب في اللعب على اجهزة Ps4 الخاصة بنا او انها لا تمتلك مجموعة تستحق من الالعاب.

لذا وبدون تأجيل إليكم مجموعة من افضل العاب مجانية على PS4 حالياً من اختيارنا :

ملحوظة هامة : معظم هذه الالعاب Multiplayer ولتتمكن من الاستمتاع بها عليك شراء اشتراك PS plus فقط دون الحاجة إلى شراء الالعاب نفسها .

لعبة Rocket Leauge :

تعتبر لعبة Rocket League واحدة من أقدم الالعاب المالتي بلاير الموجودة حالياً والتي قامت باحداث ضجة كبيرة فور ان صدرت.

مؤخراً قامت الشركة المطورة للعبة بإطلاق اللعبة مجاناً على منصة PS4 بالاضافة إلى مجموعة منصات أخرى.

فكرة اللعبة ببساطة انك تستمع بمبارة كرة قدم ولكن بسيارات مزودة بقواذف لهب واسلحة اخرى ويمكنك استخدام الصورايخ بالطبع داخل اللعبة.

اللعبة من الالعاب المحبوبة للغاية ومن افضل الالعاب المجانية في يومنا هذا .

لعبة Apex Legends :

تعتبر هذه اللعبة نسخة شركة EA و respawn من العاب الـ Battle Royale ضمن الضجة الكبيرة التي حدثت عن هذه الالعاب في الآونة الأخيرة وهي واحدة من أنجح الالعاب المجانية في هذا المجال أيضاً .

اللعبة تعتمد على مجموعة من الابطال لكل بطل قدرة خاصة وامكانية خاصة تستفيد منها داخل اللعبة وهي تعتمد على الفرق والتنسيق بين اعضاء الفريق الواحدة للتتمكن من الفوز في المبارة النهائية .

اللعبة من نوعية FPS ايضاً ومنظور الشخص الأول .

لعبة Smite :

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إن كنت واحداً من محبي العاب الـ MOBA فلابد انك سمعت عن لعبة Smite في وقت من الاوقات.

هي تعتبر نسخة من لعبة Leauge of Legends أو لعبة Dota 2 حيث تلعب في فريق مكون من 5 أفراد ضد الفرق المقابلة لك والمواجهة لك .

تضم اللعبة مجموعة متنوعة من الشخصيات الاسطورية والالهة الغربية والعربية وغيرها من الشخصيات الخيالية المعروفة ولكل شخصية مجموعة من الهجمات الخاصة والقدرات الخاصة التي يمكنك ان تستخدمها لتفوز في المعركة الخاصة بك .

لعبة SMite واحدة من أكثر العاب MOBA المحبوبة حول العالم والتي تمتلك قاعدة كبيرة من الاعبين حول العالم لذا فإنها تستحق فرصة وتستحق أن تجربها بشكل كبير .

لعبة Warframe :

هذه اللعبة واحدة من الالعاب المظلومة عالمياً ومحلياً بالنسبة للكثير من المستخدمين العرب وغير العرب أيضاً .

اللعبة تنتمي إلى عالم العاب الـ looter shooter مثل Desitny 2 وغيرها من الالعاب المتنوعة وهي من منظور الشخص الثالث وتضم مجموعة كبيرة للغاية من الشخصيات والعوالم التي يمكنك ان تستكشهفا بالاضافة الى انها تحصل دائماً على محتويات اضافية جديدة وقوية وتطوير مستمر مجاني من الاستوديو المطور .

يمكنك تكوين فرق حتى 4 لاعبين والاستمتاع باللعبة على شكل فرق متنوعة وبسيطة .

مهما كانت نوعية الالعاب التي تفضلها فان هذه اللعبة تستحق التجربة وتستحق ان تعطيها بعضا ً من وقتك الخاص.

لعبة Neverwinter

هذه اللعبة مبنية على فكرة لعبة Dungeons & Dragons Forgotten Realms city التي تحمل نفس الإسم تقريباً وهي واحدة من العاب الـ Multiplayer المشهورة عالمياً والمعروفة حول العالم والتي تحصل على بطولات كثيرة.

اللعبة تقدم قصة قوية للغاية وعميقة جداً وهي مثيرة ومحببة للغاية لمحبي العاب Dungeons & Dragons وإن كنت من محبي هذه النوعية من الالعاب فانها تستحق تجربتك بالتأكيد .

يمكنك ان تتعرف على مواصفات playstation 5 وسعره الرسمي من هنا .

قدمنا لكم في هذا المقال مجموعة من اهم العاب مجانية موجودة على منصة playstation 4 ويمكنك تحميلها والبدء بالاستمتاع بها منذ اليوم .