الهاتف Xperia 5 II سيحصل على تحديث Android 11 بعد إطلاقه مباشرة

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فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Xperia 5 II الجديد والذي أعلنت عنه شركة Sony بالأمس سيصل إلى السوق بشكل مسبق مع نظام Android 10. ومع ذلك، هناك إشاعة غير مؤكدة تقول أن الهاتف الرائد الجديد لشركة Sony لن يعمل بنظام Android 10 لفترة طويلة لأن الهاتف سيتلقى تحديث Android 11 الجديد بعد وقت قصير من إطلاقه في أواخر شهر أكتوبر. ويُقال أن الهاتف Xperia 1 II سيتلقى نفس التحديث في نفس الوقت.
في السابق، ذكرت إشاعة أنه سيتم تحديث الهاتفين Xperia 5 II و Xperia 1 II إلى غاية Android 13. وبالتالي، هذا يعني أن الهاتف Xperia 1 II سيحصل على ثلاث تحديثات أندرويد رئيسية. لاحظ أنه لم يتم تأكيد أي من هذه الإدعاءات رسميًا من قبل شركة Sony، فجميع البيانات الصحفية التي رأيناها تشير فقط إلى أن Xperia 5 II سيصل فقط مع نظام Android 10 عند الإطلاق.
هذه الإشاعة الجديدة تذهب إلى أبعد من ذلك، فقد قيل أن الهاتف Xperia 1 II سيحصل على معدل التحديث 120Hz المشابه لذلك الموجودة في الهاتف Xperia 5 II. إستخدمنا كلمة مشابه لأن ذلك سيشمل تقليص دقة الشاشة إلى ما دون 4K. هذا ليس مفاجئًا، فحتى هواتف Galaxy S20 Series و Galaxy Note 20 Series تقلص دقة الشاشة في وضع 120Hz.
تقول شركة Sony بالفعل أن شاشة الهاتف Xperia 1 II تُعادل شاشات 90Hz من الشركات المصنعة الأخرى بفضل تقنية إدخال الإطار الأسود. ومع ذلك، وفقًا لهذه الشائعات، سيحصل الهاتف Xperia 1 II على وضع حقيقي عالي التحديث.
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