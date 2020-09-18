تطبيق Adobe Illustrator قادم إلى لوحيات iPad في شهر أكتوبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي -

على مر السنين، قامت شركة Adobe بجلب العديد من تطبيقات التحرير الإحترافية الخاصة بها إلى لوحيات iPad. ما يجعل هذه الإصدارات مثيرة للإهتمام وقوية هو أنه تم تطويرها من الآلف إلى الياء لتتلائم بشكل خاص مع لوحيات آبل، بدلاً من مجرد نقل نسخة الحواسيب إلى الجهاز اللوحي.

حتى الآن، حصلنا على كل من Photoshop و Lightroom، ولكن بالنسبة للفنانين الذين يحبون رسومات الفيكتور، فقد يسعدهم معرفة أن شركة Adobe قد أعلنت أنها ستجلب تطبيق Adobe Illustrator إلى لوحيات iPad في شهر أكتوبر المقبل علمًا أنه تم تطوير هذا الإصدار ليتم إستخدامه مع القلم الإلكتروني Apple Pencil.

ووفقا لشركة Adobe، فقد صرحت بالقول : ” صمم بدقة، وبشكل طبيعي كما تفعل بالقلم والورق. قم بإنشاء خطوط وأشكال ونصوص وتدرجات وتأثيرات. قد بدمج الرسومات أو قصها بإستخدام إيماءات Apple Pencil السريعة لإزالة المناطق غير المرغوب فيها. إجعل رسوماتك تنبثق بكل التأثيرات الجديدة مثل التدرجات والأنماط والتماثل “.

هناك بالفعل تطبيقات متخصصة في إنشاء رسومات الفيكتور على لوحيات iPad، ولكننا نفترض أن أولئك الذين يستخدمون تطبيق Adobe Illustrator على الحواسيب سيحبون الإنتقال السلس بين الحاسوب والآيباد. سيكون تطبيق Adobe Illustrator مجانيًا للتحميل، ولكنك ستحتاج إلى إشتراك في Adobe Creative Cloud من أجل إستخدامه.