فاطمة أيت طالب - دبي - على مر السنين، جلبت شركة آبل ميزات صحية جديدة إلى ساعاتها الذكية Apple Watch. على سبيل المثال، قامت الشركة بتضمين ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG في الساعة الذكية Apple Watch Series 5، وقامت أيضًا بإضافة ميزة قياس مستويات الأكسجين في الدم في الساعة الذكية Apple Watch Series 6. الآن يبدو أنه في المستقبل، سنحصل على Apple Watch قادرة على مراقبة الربو.
هذا وفقًا لتقرير جديد من CNBC والذي كشف لنا أن شركة آبل قررت التعاون مع العديد من الباحثين في Anthem و U.C. Irvine حيث يتطلعون لدراسة العلاقة بين مستويات الأكسجين في الدم والربو. في الأساس، تريد الدراسة معرفة ما إذا كانت Apple Watch قادرة على مراقبة أو إكتشاف المشاكل المتعلقة بالربو.
ومع ذلك، كما هو الحال مع جميع الميزات الصحية في Apple Watch، فهي ليست بالضرورة مصممة لتحل محل المعدات الطبية الإحترافية أو تشخيص الطبيب. ووفقًا لـ Sachin Gupta، إختصاصي أمراض الرئة في سان فرانسيسكو، فقد صرح بالقول : ” ستكون بالتأكيد فعالة في إرسال الإشعارات، ولكن سيتم تحديد ما إذا كانت تؤدي إلى تعديل السلوك أو في النهاية إلى إشعارات الإجهاد والتوقف “.
وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فقد لمحت كذلك إلى أن شركة آبل تعمل على طريقة غير جراحية لمراقبة الجلوكوز، على الرغم من أنه يبقى أن نرى متى ستشق هذه الميزة طريقها إلى Apple Watch.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيل المقبل من Apple Watch قد يدعم إمكانية مراقبة الربو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.