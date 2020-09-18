الجيل المقبل من Apple Watch قد يدعم إمكانية مراقبة الربو

فاطمة أيت طالب - دبي - على مر السنين، جلبت شركة آبل ميزات صحية جديدة إلى ساعاتها الذكية Apple Watch. على سبيل المثال، قامت الشركة بتضمين ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG في الساعة الذكية Apple Watch Series 5، وقامت أيضًا بإضافة ميزة قياس مستويات الأكسجين في الدم في الساعة الذكية Apple Watch Series 6. الآن يبدو أنه في المستقبل، سنحصل على Apple Watch قادرة على مراقبة الربو.

هذا وفقًا لتقرير جديد من CNBC والذي كشف لنا أن شركة آبل قررت التعاون مع العديد من الباحثين في Anthem و U.C. Irvine حيث يتطلعون لدراسة العلاقة بين مستويات الأكسجين في الدم والربو. في الأساس، تريد الدراسة معرفة ما إذا كانت Apple Watch قادرة على مراقبة أو إكتشاف المشاكل المتعلقة بالربو.

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ومع ذلك، كما هو الحال مع جميع الميزات الصحية في Apple Watch، فهي ليست بالضرورة مصممة لتحل محل المعدات الطبية الإحترافية أو تشخيص الطبيب. ووفقًا لـ Sachin Gupta، إختصاصي أمراض الرئة في سان فرانسيسكو، فقد صرح بالقول : ” ستكون بالتأكيد فعالة في إرسال الإشعارات، ولكن سيتم تحديد ما إذا كانت تؤدي إلى تعديل السلوك أو في النهاية إلى إشعارات الإجهاد والتوقف “.

وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فقد لمحت كذلك إلى أن شركة آبل تعمل على طريقة غير جراحية لمراقبة الجلوكوز، على الرغم من أنه يبقى أن نرى متى ستشق هذه الميزة طريقها إلى Apple Watch.