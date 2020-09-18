إختبارات الأداء لـ iPhone 12 Pro Max تُظهر تحسنًا طفيفًا في الأداء

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن شركة آبل لم تُعلن عن أي هواتف iPhone جديدة خلال الحدث الذي عقدته في وقت سابق من هذا الأسبوع، فقد قامت الشركة بالكشف عن القلب النابض لهذه الهواتف الذكية، ونقصد هنا بطبيعة الحال المعالج Apple A14 Bionic. بناءً على تصريحات آبل في الحدث، فقد وجدنا بناءً على حساباتنا أن Apple A14 Bionic يمتاز بأداء أفضل بنسبة 17 في المئة على مستوى المعالج المركزي وبنسبة 8 في المئة على مستوى معالج الرسوميات، وتُظهر إختبارات الأداء التي تم إكتشافها حديثًا أن هذه الأرقام قريبة من الواقع.

أظهرت إختبارات الأداء على منصة AnTuTu للهاتف iPhone 12 Pro Max تحسن الأداء على مستوى المعالج المركزي بنسبة 16 في المئة وعلى مستوى معالج الرسوميات بنسبة 4 في المئة. ومع ذلك، هناك زيادة واضحة في سرعات الذاكرة بلغت 22 في المئة، ولكن بشكل عام الأداء شهد تحسنًا ضئيلاً.

قد تبدو النتيجة الإجمالية البالغة 572333 نقطة منخفضة، وخصوصًا إذا أخذنا بعين الإعتبار أن المعالج +Snapdragon 865 تخطى حاجز 600000 نقطة، ولكن مقارنة الأداء على مختلف المنصات ليس حقًا ساحة لعب متكافئة نظرًا لوجود إختلافات في كيفية تنفيذ المهام.

Advertisements

ومع ذلك، يجب أن تكون المقارنة مع المعالج Apple A13 Bionic منطقية وتوضح آبل أن أول معالج في العالم مُصنع بإستخدام تقنية 5 نانومتر لن يحقق تلك القفزة التي توقعها الكثيرون على مستوى الأداء. هناك ثلاث تفسيرات تتبادر إلى الذهن.

على سبيل المثال، قد تكون آبل قد أعطت الأولوية للبطارية على الأداء مما يجعل المعالج Apple A14 Bionic يستخدم طاقة أقل، مع تقديم نفس الأداء تقريبًا. هذا على الأرجح هو السبب الذي جعل iPad Air 2020 يقدم نفس عمر البطارية مثل سلفه على الرغم من أنه جاء مع بطارية بسعة أصغر بنسبة 8 في المئة.

بدلاً من ذلك، قد لا يؤدي الإنتقال إلى معالجات 5 نانومتر إلى تحقيق تلك القفزة التي كنا نأملها جميعًا. في حين أن عملية التصنيع تجعل المعالج أصغر بنسبة 30 في المئة تقريبًا، فيجب أن توفر نظريًا زيادة كبيرة في الكفاءة، ولكن قد يستغرق الأمر وقتًا حتى يتم إستغلالها بالكامل.

أخيرًا، قد تكون هذه وحدة أولية من الهاتف iPhone 12 Pro Max، وهذا ما يعني بأن الوحدات النهائية قد تُقدم أداءً أفضل بكثير. ولكن نظرًا إلى أن شركة آبل نفسها قالت أن معالجها الرائد الجديد Apple A14 Bionic يقدم تحسينات طفيفة على مستوى الأداء، فإحتمال حدوث ذلك ضئيل جدًا.