شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر الأزرق يظهر ليلة الهالوين المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيظهر القمر الأزرق الذي سيكون مرئيًا في جميع المناطق ليلة الهالون الموافق 31 من أكتوبر المقبل، ولن يلمع القمر باللون الأزرق، ولكن يتم إعطاء الاسم لأنه ثاني قمر مكتمل يظهر في نفس الشهر، فسيحدث الأول في الأول من أكتوبر، وهذا العرض الكوني يحدث بشكل نادر، كما أن العالم لن يرى العرض التالي في 31 أكتوبر إلا عام 2039.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ما يجعل هذا الحدث أكثر ندرة هو أنه سيظهر في جميع أنحاء العالم لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

ولكن لسوء الحظ، لن يكون القمر أزرق اللون، ويفترض أن الصور ذات اللون قد تم تغييرها أو التقاطها باستخدام مرشح كاميرا أزرق خاص، ومع ذلك سيكون عرضًا رائعًا في عيد الهالوين سيكون مرئيًا في جميع أنحاء العالم، وهو ما لم يحدث منذ عام 1944.

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سيحصل الناس في أمريكا الشمالية والجنوبية على لمحة عن القمر الأزرق، إلى جانب أولئك الموجودين في الهند وأوروبا وآسيا، وإجمالاً، سيكون هناك 13 قمراً مكتملاً في عام 2020، وهو أمر نادر آخر لأن معظم السنوات لا تشهد سوى 12 قمراً.

ويذكر أن لقمر الأزرق ظاهرة قديمة عرفها القدماء من تتبعهم لأطوار القمر، فكانت تأتى مرة واحدة كل سنتين أو ثلاث سنوات، وسبب هذه التسمية مجرد عبارة مجازية مقتبسة من العبارة الإنجليزية "Once in a Blue Moon" بمعنى أنه نادر ما يحدث.