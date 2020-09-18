شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح ميزة قفل المحادثات ببصمة الإصبع لنسخة الخدمة على الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت خدمة التراسل الفورى واتس آب دعمًا لمستشعر بصمات الأصابع على كل من الهواتف الذكية التى تعمل بنظامى أندرويد وiOS لفترة من الوقت، لكن الآن، يبدو أن تطبيق التراسل الفورى يستعد لإطلاق دعم مماثل لأولئك المستخدمين الذين يستخدمون واتس آب عبر سطح المكتب أيضًا.

فوفقًا لتقرير حديث صادر عن WABetaInfo، تم رصد"واتس آب" وهو يختبر ميزة تسمح بتأكيد إنشاء جلسة WhatsApp Web جديدة باستخدام بصمة إصبعك، حيث تم العثور على هذه الميزة فى الإصدار التجريبى من WhatsApp Android 2.20.200.10 من التطبيق وهى قيد التطوير حاليًا، وبالتالى ستكون متاحة فى التحديث المستقبلي.

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ويتم إجراء دعم بصمات الأصابع لمصادقة جلسة ويب WhatsApp باستخدام بصمة الإصبع بشكل أساسى لجعل النظام الأساسى أكثر أمانًا والقضاء على مخاطر قيام شخص ما بإنشاء جلسة جديدة على جهاز الكمبيوتر الخاص به إذا كان يستخدم هاتفك مؤقتًا، وبينما تم رصد هذه الميزة فى إصدار أندرويد التجريبى من التطبيق فى الوقت الحالى، فمن المتوقع بالتأكيد طرحها لمستخدمى أيفون أيضًا.

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت WABetaInfo أنه فى إصدار الويب الجديد 2.2037.6 من نظام WhatsApp Web الأساسى، ستطرح الشركة أزرارًا جديدة على الويب للمكالمات الصوتية والمرئية والمكالمات الجماعية بالإضافة إلى رموز جديدة لقائمة المرفقات، وستكون هذه الرموز مرئية رسميًا فى تحديث جديد.

وبخلاف ذلك، يأتى هذا التحديث مع آثار لشاشة تحميل جديدة مع تسمية جديدة "تشير إلى أن العملية مشفرة من طرف إلى طرف."