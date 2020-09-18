شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يكشف عن Facebook Business Suite لدمج رسائل ماسنجر وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك عن تكامل جديد بين خدماتها المختلفة، والذى يستهدف الشركات بشكل خاص، وذلك للسماح لهم باستخدام تطبيق واحد لمتابعة صفحاتهم وحساباتهم ورسائل الزبائن المختلفة سواء من شبكة فيس بوك أو رسائل ماسنجر أو حتى إنستجرام، وقد تصل هذه الميزة فى وقت لاحق لتطبيق واتس آب.

وبحسب فيس بوك فإن التطبيق الجديد يعرف بـ Facebook Business Suite وهو عبارة عن حزمة متكاملة فى مكان واحد تتيح تلقى المحادثات من مصادر مختلفة عبر صندوق وارد وحيد، كما يسمح التطبيق للشركات بالنشر مباشرة بنفس الوقت لفيس بوك وإنستجرام، وكذلك الحصول على إحصائيات عن أداء الحملات الإعلانية على مختلف المنصات، مع ملاحظة أن تطبيق Facebook Business Suite سيكون متوفراً للشركات الصغيرة فقط، ولاحقاً سيتيحه فيس بوك للشركات الأكبر.

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وقد ذكرت العديد من التقارير السابقة فكرة تكامل منصات فيس بوك المختلفة معاً العام الماضى، حيث تحدثت عدة وسائل إعلام عن دمج خصائص الدردشة والرسائل فى إنستجرام وماسنجر وواتس آب بحيث يمكن النشر عبر أى تطبيق فى أى تطبيق آخر، كما كانت هناك تسريبات حول تحضير فيس بوك لخدمة رسائل موحدة توجهها للشركات ستطلق فى فبراير 2019.

فيما يبدو أن الشركة تفكر بالفعل فى تكامل خدماتها منذ فترة، لكنها على ما يبدو قررت استهداف الشركات فى البداية، فيما بدأت الشركة الشهر الماضى بدمج محادثات ماسنجر وانستجرام بالفعل معا، حيث ظهرت لبعض المستخدمين لتطبيق مسنجر رسالة تفيد بإمكانية تلقى رسائل ماسنجر من خلاله، مع كل الخصائص المتعلقة بها مثل السحب للرد والتفاعل مع الرسائل بالرموز التعبيرية.