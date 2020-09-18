شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس": قمر المشترى كاليستو مناسب لإنشاء قاعدة فضائية مأهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترى مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن قمر المشترى كاليستو يمكن اعتباره موقعا مناسبا ثالثا لإنشاء قاعدة مأهولة بعد القمر والمريخ، وقد أعلن ذلك المدير التنفيذى فى المؤسسة لشئون المشاريع المستقبلية الواعدة، ألكسندر بلوشينكو، وقال إن قمر المشترى كاليستو هو مكان ثالث فى المنظومة الشمسية بعد القمر والمريخ يصلح لإنشاء قاعدة مأهولة على سطحه.

وأوضح أن قمر المشترى يمتلك كميات هائلة من الجليد المائى، ويقع تحت الجليد محيط مائي غير متجمد، وعلاوة على ذلك فإن العلماء قد سجلوا في كاليستو نشاطا بركانيا، ما يدل على وجود نواة ساخنة في جوف قمر المشترى.

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يذكر أن بلوشينكو أعلن في وقت سابق عن نية "روس كوسموس" إرسال محطة فضائية علمية إلى المشتري تدفعها قاطرة نووية. ويقضي المشروع كذلك بزيارة القمر والقيام بمناورة الجاذبية بالقرب من الزهرة.

على جانب آخر عثر علماء الفلك على كوكب بحجم المشترى يدور حول بقايا مشتعلة لنجم ميت على بعد ثمانين سنة ضوئية من الأرض، ويدور هذا الكوكب بسرعة كبيرة، لدرجة أن العام على سطحه يساوى يوم ونصف على الأرض، كما أنه قريب من المنطقة الصالحة للسكن - بدرجات حرارة تصل لـ60 درجة فهرنهايت.