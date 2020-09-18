سعر ومواصفات Huawei MatePad – مميزات وعيوب هواوي ميت باد

جهاز Huawei Matepad اللوحي من شركة huawei جهاز لوحي جميل جدًا يحمل مجموعة مميزات تجعلك تفكر به كجهاز يومي بسهولة. ولكنه ليس صفقة جيدة فهو بدون خدمات Google ايضًا. لا استطيع ترشيح جهاز بدون خدمات Google بسهولة. لكن على كل حال الجهاز يقدم مجموعة مواصفات جيدة جدًا من معالج Kirin 810 الذي يقدم اداءًا ممتازًا يصحبه بطارية عملاقة بسعة 7250mah لا ينقصها غير شاحن اسرع من 18Watt لتصبح مثالية

Huawei Matepad في مصر سعره 5740 جنيه مصري وهو من رأيي سعر جيد لجهاز لوحي فالمنافسة على الاجهزة اللوحية في هذه الفئة شبه منعدمة. لا ينافسه غير اجهزة Galaxy Tab A التي ليست جيدة اصلًا. و اقرب منافس حقيقي له هو Galaxy Tab S6 Lite او iPad 2019 و هي افضل منه و اغلى بالتأكيد. و لكنه ينتصر في نقطة السعر. و يخسر بسبب انه لا يحمل خدمات Google اصلًا فلا استطيع ترشيحه نهائيًا.