شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف تسرب الأمونيا فى القطاع الأمريكى من المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر فى قطاع الصواريخ والفضاء الروسي اكتشاف تسرب لغاز الأمونيا خارج القطاع الأمريكى من المحطة الفضائية الدولية، ولكنه لا يشكل أى خطورة على طاقم المحطة، وقال المصدر، فى حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "اكتشف الخبراء تسرب الأمونيا خارج القطاع الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية، بمقدار 700 جرام فى السنة، وهذا التسرب لا يشكل أى خطورة على طاقم المحطة".

ووفقا له، قبل أيام اكتشف مكان التسرب باستخدام جهاز أمريكي خاص، وقال، "لقد واجه الجانب الأمريكي حالة مشابه عام2017 ولكن في مكان آخر، وتم إصلاح الخلل ووقف التسرب خلال خروج الرواد إلى الفضاء المكشوف".

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وأكد ممثل المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" اكتشاف تسرب ضئيل لغاز الأمونيا خارج القطاع الأمريكى من المحطة الفضائية الدولية، وأنه لا يشكل أى خطورة على رواد الفضاء الموجودين حاليا على متنها، وهم الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاجنر والأمريكي كريستوفر كاسيدى.

ويستخدم غاز الأمونيا السائل خارج المحطة الفضائية لتخفيض حرارة الوحدات العاملة في القطاع الأمريكي، وتجدر الإشارة إلى أن غاز الأمونيا يعتبر مادة كيميائية متوسطة السمية، ولكن عندما يكون تركيزه عاليا يصبح سما قويا للأنسان.