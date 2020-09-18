Oculus تزيح الستار رسميًا عن خوذتها المستقلة Oculus Quest 2، وتُكلف 299$

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Oculus اليوم بالإعلان رسميًا عن خليفة خوذتها المستقلة للواقع الإفتراضي Oculus Quest. النسخة الجديدة والتي تحمل إسم Oculus Quest 2 أصبحت أكثر قوة، وتمتاز ببيئة عمل أفضل، وبكسلات أكثر بنسبة 50 في المئة على كل شاشة، فضلا عن الدعم لمعدل التحديث 90Hz.

خوذة Oculus Quest 2 الجديدة تستخدم المعالج Snapdragon XR2 الجديد من شركة كوالكوم، وتضم 6GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن شاشات تمتاز بدقة 1920×1832 بكسل لكل عين، وهذا ما يُترجم إلى بكسلات أكثر بنحو 50 في المئة مقارنة مع الشاشات المستخدمة في خوذة Oculus Quest. لم تذكر شركة Oculus ما إذا كانت هذه الشاشات من نوع OLED أو LCD، ولكننا نعتقد أنها من نوع LCD. والأهم من ذلك، أن معدل التحديث 90Hz مدعوم أيضًا في القوائم وقريبًا ستظهر أيضًا الألعاب التي تدعم معدل التحديث 90Hz.

وفي حال كنت تبحث عن تجربة واقع إفتراضي متقدمة مثل التي تحصل عليها في الحواسيب الشخصية، فيمكن لـ Oculus Quest 2 القيام بذلك أيضًا مع الملحق Oculus Quest Link الإضافي، والذي يُقال أنه متوافق مع مجموعة واسعة من الكابلات. مع كل قوة الحوسبة هذه من الحاسوب الخاص بك، فيجب أن لا تواجه مشكلة في تشغيل ألعاب 90Hz.

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بطبيعة الحال، فإن الميزة الرئيسية لخوذة Oculus Quest 2 هي أنها تستطيع أن تعمل كخوذة مستقلة، لذا قامت Oculus بإجراء بعض التحسينات على هذا الجانب أيضًا، بناءً على نظام التتبع Oculus Insight. لم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن هذا الموضوع على الرغم من أن قوة المعالجة المُحسنة من المعالج Snapdragon XR2 ربما تُساعد.

أصبحت تجربة إرتداء Oculus Quest 2 الآن أفضل مع وزن أقل بنسبة 10 في المئة. هناك أيضًا دعم لأكسسوارات إضافية لمزيد من الراحة.

عمومًا، خوذة Oculus Quest 2 الجديدة متاحة الآن للطلب المسبق وتُكلف إبتداءً من 299 دولار أمريكي، وهو ما يعني أنها أرخص بنحو 100 دولار أمريكي من Oculus Quest الأصلية. وبالنسبة لعملية شحن الطلبات، فهي ستبدأ في اليوم 13 أكتوبر.