شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع الغرباء من التعليق على تغريداتك × 3 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف تويتر ميزة جديدة تتيح لك تقييد الردود على الأشخاص الذين تتابعهم فقط، أو الأشخاص الذين أشرت إليهم فى التغريدة فقط لكل تغريدة فردية، وهذه الميزة مفيدة إذا كنت تريد الحد من إشعاراتك، ويمكنك الآن التحكم بشكل أكبر فى كيفية تفاعلك مع المجتمعات عبر الإنترنت.

كيفية تقييد الردود على تغريداتك على تويتر:

عملية تحديد الردود على تغريداتك هى نفسها واحدة على كل من تطبيق الهاتف وموقع Twitter لأجهزة الكمبيوتر.

1. اكتب تغريدتك، وأسفل النص الخاص بك، سترى رمز الكرة الأرضية بجوار جملة "يمكن للجميع الرد"، اضغط على هذا الرمز، أو النص، لفتح خيارات التحديد.



رمز الكرة الأرضية بجوار جملة "يمكن للجميع الرد"

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2. ستظهر قائمة بعنوان "من يمكنه الرد؟" سوف تطفو على السطح، حدد الخيار الذى يبدو أفضل بالنسبة لك من القائمة ("كل شخص" أو "الأشخاص الذين تتابعهم" أو "الأشخاص الذين أشرت إليهم فقط").



قائمة بعنوان "من يمكنه الرد؟"

3. اضغط فوق الزر الأزرق "تغريدة" لإنهاء المنشور.