شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير مساكن المريخ المستقبلية من مادة موجودة فى قشور الأسماك والفطريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن الحصول على البوليمر العضوي على المريخ من التحويل الحيوي للنفايات العضوية بواسطة الحشرات أو الفطريات.كما أنه في الاختبارات الأولية للمادة، انشأ الخبراء مفتاح ربط ونموذج مصغر لموئل المريخ مع مرونة البلاستيك.يمكن أن يساعد الكيتين وكالة ناسا والشركات الخاصة مثل SpaceX، التي تخطط لإنشاء مستعمرات بشرية على المريخ في السنوات العشرين المقبلة.

قال باحث الدراسة الدكتور جافير فرنانديز من جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم: "إن التصنيع المستوحى من الحيوية والمواد المستدامة ليست تقنية بديلة للبوليمرات الاصطناعية، ولكنها تقنية تمكينية تحدد نموذجًا جديدًا في التصنيع".

وأضاف فرنانديز: "لقد أثبتنا أنها أساسية ليس فقط لاستدامتنا على الأرض ولكن أيضًا لواحد من أكبر الإنجازات التالية للبشرية، وهو تحولنا إلى العيش بين الكواكب".

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جدير بالذكر أنه يتم إنتاج الكيتين واستقلابه بواسطة الكائنات الحية في معظم المستوطنات البيولوجية، فإنه مكون أساسي لجدران الخلايا في الفطريات، والهيكل الخارجي للمفصليات، مثل القشريات والحشرات، وقشور الأسماك والبرمائيات.

كما أن الكيتين هو ثاني أكثر بوليمر عضوي وفرة على وجه الأرض بعد السليلوز وهو الحل البيولوجي المتكرر لتشكيل المكونات الهيكلية".

تتضمن تقنية الباحثين، المفصلة في PLOS ONE، الجمع بين مادة الكيتين ومعدن مصمم لتقليد تربة المريخ، وتتطلب هذه المادة القليل من الطاقة ولا توجد معدات متخصصة لإنتاجها ويمكن أن تشكل منازل وملاجئ، والتي من شأنها أن توفر الحماية من الإشعاع الشمسي المكثف على الكوكب الأحمر.