شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 60 قمراً صناعياً للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "space"، يشار إلى هذه المهمة باسم Starlink 12، وهي في الواقع الدفعة الثالثة عشرة من الأقمار الصناعية التي أطلقتها الشركة في الفضاء.

لكن ألغت الشركة مجموعتها الأولية المكونة من 60 قمراً صناعياً، والتي تم إطلاقها في مايو 2019. وذلك لأن SpaceX كانت تعني دائمًا أن تكون هذه المجموعة الأولية عبارة عن سلسلة اختبار.

كما تم إخراج 26 من الأقمار الصناعية الأصلية من مدارها، وثمانية في مدارات متحللة، و 26 منها قيد التشغيل.

وتأمل SpaceX في توفير وصول عالي السرعة إلى الإنترنت للمستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال هذه الكوكبة.

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كما أنه باستخدام محطة صغيرة ليست أكبر من جهاز كمبيوتر محمول، سيتمكن المستخدمون على الأرض من الاتصال بالشبكة المتنامية باستمرار.

وقال إيلون ماسك مؤسس شركة SpaceX ومديرها التنفيذى إن الشركة بحاجة إلى إطلاق ما بين 500 و800 قمر صناعى من أجل البدء فى طرح الخدمة.

وأطلقت SpaceX حتى الآن أكثر من 700 من الأقمار الصناعية التى ترسل عبر الإنترنت إلى المدار، فى محاولة لملء مجموعتها الأولية المخطط لها بعدد 1440 قمرا صناعيا.

وبدأت SpaceX بالفعل فى اختبار السرعة لخدمة الإنترنت الفضائية، وتبدو البيانات الأولية جيدة، حيث قال مهندسو الشركة إن البيانات التى تم جمعها حتى الآن تشير إلى أن الخدمة ستوفر سرعات تنزيل عالية، ما يسمح للمستخدمين ببث أفلام عالية الدقة متعددة فى نفس الوقت.

وقال ممثلو SpaceX إن الإنترنت ذى النطاق العريض من Starlink في مرحلة اختبار تجريبي خاص الآن، ولكنه سيكون متاحًا للجمهور لبدء الاختبار التجريبي في وقت لاحق من هذا العام.