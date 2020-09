الكشف عن التغييرات والميزات الجديدة التي تأتي مع تحديث Samsung One UI 3.0

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، بدأت شركة سامسونج بتجنيد المختبرين لإختبار تحديث Samsung One UI 3.0 لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series. الآن، بدأت النسخة الأولى من هذا التحديث تشق طريقها إلى المختبرين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما منح المطورين في منتدى XDA Developers فرصة لإستعراض الإضافات والتغييرات الجديدة التي جاءت بها واجهة سامسونج الجديدة التي تستند على نظام Android 11.

هذا التحديث الجديد يبلغ حجمه 2.5 جيجابايت ويجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر. واجهة Samsung One UI 3.0 الجديدة تجلب معها كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 11، بما في ذلك تقديم الصلاحيات مرة واحدة للتطبيقات، والإشعارات المجمعة لتطبيقات الدردشة، فضلا عن إعدادات جديدة لخاصية Always On Display، والعديد من الإضافات الأخرى.

الميزات الأخرى التي يشملها هذا التحديث هي تخصيص خلفيات شاشة المكالمات، وإجراءات عكسية جديدة في Bixby Routines. وعلاوة على ذلك، فقد حصلت خاصية الرفاهية الرقمية على ميزة تحديد وقت للشاشة لمساعدتك على إدارة الوقت الذي تقضيه على هاتفك بشكل أفضل.

الشاشة الرئيسية

اللمس والضغط مطولاً على أحد التطبيقات لإضافة الـ Widget المرتبط به.

إيقاف الشاشة عن طريق النقر المزدوج على المساحة الفارغة من الشاشة الرئيسية. يمكنك تفعيل هذه الخاصية من خلال التوجه إلى Settings ثم إلى Advanced features، والذهاب بعد ذلك إلى Motion and gestures.

شاشة القفل

تحتوي شاشة Dynamic Lock Screen على المزيد من الفئات، ويمكنك إختيار أكثر من فئة.

تحسين إضافات Widgets المخصصة لشاشة القفل.

لوحة Quick Panel

شاهد محادثاتك ووسائطك بشكل أكثر ملاءمة في الأقسام الخاصة بها عند السحب من أعلى إلى أسفل الشاشة.

خاصية Always On Display

تحسين الإضافات ( Widgets ) لشاشة Always On Display

ذوي الإحتياجات الخاصة

أحصل على وصول سريع إلى أهم إعدادات ذوي الإحتياجات الخاصة أثناء إعداد الجهاز.

أحصل على توصيات لميزات ذوي الإحتياجات الخاصة بسهولة أكبر في الإعدادات.

الوصول إلى إختصار لخاصية ذوي الإحتياجات الخاصة بسهولة أكبر في الإعدادات.

تعمل أجهزة الكشف عن الصوت الآن مع أجهزة SmartThings الخاصة بك مثل أجهزة التلفزيون والأضواء لتمنحك تنبيهات أكثر وضوحًا عندما يرن جرس الباب أو يبكي الطفل.

لوحة المفاتيح Samsung Keyboard

يمكنك العثور على لوحة المفاتيح في الإعدادات بسهولة أكبر ضمن ” General management ” في الإعدادات، وقد تم إعادة تنظيم الإعدادات لوضع المهمة منها في البداية.

Samsung DeX

يمكنك الآن الإتصال بأجهزة التلفزيون المدعومة لاسلكيًا.

تتيح لك الإيماءات المتعددة على اللوحة الحساسة للمس الجديدة تغيير تكبير الشاشة وحجم الخط بسهولة أكبر.

الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية

إضافة الإتجاهات إلى تقريرك الأسبوعي. يمكنك معرفة كيف تغير إستخدامك للهاتف الذكي منذ الأسبوع الماضي والتحقق من وقت الإستخدام لكل ميزة.

إضافة وقت إستخدام الهاتف أثناء القيادة إلى التقرير الأسبوعي.

إضافة Widget شاشة القفل حتى تتمكن من التحقق من الوقت الذي تقضيه على الشاشة دون إلغاء قفل هاتفك.

تمت إضافة ملفات تعريف منفصلة للوضع الشخصي ووضع العمل حتى تتمكن من تتبع الوقت الذي تقضيه على الهاتف بشكل منفصل.

الكاميرا

تحسين التركيز التلقائي ووظائف التعرض التلقائي وسهولة الإستخدام

ثبات مُحسن أثناء إلتقاط صور للقمر بمستويات تكبير عالية

محرر الصور

تمت إضافة القدرة على إعادة الصور المحررة إلى النسخ الأصلية.

بطبيعة الحال، تحديث Samsung One UI 3.0 الجديد الذي يستند على نظام Android 11 يجلب معه العديد من الإضافات والتحسينات والتغييرات الأخرى التي لم نتطرق إليها في هذا المقال، لذلك يُرجى التوجه إلى الموقع الرسمي لشركة سامسونج بعد إطلاق التحديث بشكل رسمي للحصول على التفاصيل الكاملة.