المسؤولين في Realme و Xiaomi يُلمح لقدوم منتجات جديدة مع معالج 5 نانومتر

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل يوم أمس بالكشف عن كافة التفاصيل حول معالجها الرائد الجديد Apple A14 Bionic والذي تم تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر. يُعد iPad Air 2020 أول جهاز يستخدم المعالج Apple A14 Bionic، وستليه تشكيلة iPhone 12 Series في شهر أكتوبر المقبل.

الشركات المنافسة لآبل تستخدم حاليًا المعالجات المصنوعة بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر، ولكن المسؤولين التنفيذيين في كل من Xiaomi و Realme إنتقلوا إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo للتشويق لقدوم منتجات جديدة تستخدم معالج جديد مصنوع بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر. وعلى وجه التحديد، نشر نائب الرئيس التنفيذي لشركة Realme، السيد Xu Qi Chase صورة على الشبكة الإجتماعية الصينية للتشويق لسلسلة هواتف ذكية جديدة ستحتوي على معالج يستند على تكنولوجيا 5 نانومتر.

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لم تكشف Realme ولا Xiaomi عن أي تفاصيل حول منتجاتهما القادمة وموعد وصولها إلى السوق، ولكن قد يتم تزويد هذه المنتجات بالمعالج Snapdragon 875 القادم من شركة كوالكوم والذي دخل بالفعل مرحلة الإنتاج. وبينما ننتظر الحصول على المزيد من التفاصيل حول معالجات 5 نانومتر القادمة من كوالكوم و MediaTek، فبإمكانك قراءة كل شيء عن المعالج Apple A14 Bionic هنا.