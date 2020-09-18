علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق بين iPad Air الجديد وiPad Pro 11-inch

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل مؤخرا عن جهازى أيباد جديدين، حيث أزاحت الشركة الستار عنهما خلال حدث "تايم فلايز"، وهما جهاز iPad Air من الجيل الرابع، وجهاز iPad من الجيل الثامن، حيث يأتى iPad Air الجديد مدعومًا بمعالج A14 Bionic، وهو المعالج الأكثر تقدمًا من الشركة ومن المتوقع أيضًا أن يكون موجودًا فى تشكيلة iPhone 12 التى من المتوقع إطلاقها الشهر المقبل.

لكن قبل جهاز iPad Air، كان iPad Pro يحمل لقب أقوى جهاز iPad على الإطلاق - والذى تم إطلاقه فى وقت سابق من هذا العام - بشاشتي مقاس 11 بوصة و12.9 بوصة، لذا، هل تتساءل كيف يتنافس جهازا iPad القويان من أبل ضد بعضهما البعض؟ اقرأ مقارنة المواصفات حسب المواصفات لمعرفة ذلك:

 

 

iPad Air (4th generation)

iPad Pro (11-inch)

الشاشة

10.9-بوصة

 Liquid Retina Display

11-بوصة

 Liquid Retina display

المعالج

A14 Bionic chip

A12Z Bionic chip

الذاكرة

64GB / 256GB

 

128GB/ 256GB/ 512GB / 1TB

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الكاميرا الخلفية

12MP (f/1.8 aperture)

12MP (f/1.8 aperture)

+ 10MP (f/2.4 aperture)

الكاميرا الأمامية

7MP

7MP

منفذ التوصيل

USB-C, Smart Connector

USB-C, Smart Connector

قدرة البطارية

 حتى 10 ساعات

 حتى 10 ساعات

الألوان المتاحة

فضي، رمادى فلكى، ذهبي وردى، أخضر، أزرق سماوي

فضي ورمادي فضاء

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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