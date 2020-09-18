شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين iPad Air الجديد وiPad Pro 11-inch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل مؤخرا عن جهازى أيباد جديدين، حيث أزاحت الشركة الستار عنهما خلال حدث "تايم فلايز"، وهما جهاز iPad Air من الجيل الرابع، وجهاز iPad من الجيل الثامن، حيث يأتى iPad Air الجديد مدعومًا بمعالج A14 Bionic، وهو المعالج الأكثر تقدمًا من الشركة ومن المتوقع أيضًا أن يكون موجودًا فى تشكيلة iPhone 12 التى من المتوقع إطلاقها الشهر المقبل.

لكن قبل جهاز iPad Air، كان iPad Pro يحمل لقب أقوى جهاز iPad على الإطلاق - والذى تم إطلاقه فى وقت سابق من هذا العام - بشاشتي مقاس 11 بوصة و12.9 بوصة، لذا، هل تتساءل كيف يتنافس جهازا iPad القويان من أبل ضد بعضهما البعض؟ اقرأ مقارنة المواصفات حسب المواصفات لمعرفة ذلك: