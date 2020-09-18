شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تثير غضب المطورين بسبب إصدار iOS 14.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، مع الإعلان المفاجئ عن نظام التشغيل، توافد العديد من المطورين على تويتر لمشاركة إحباطاتهم، فقد طرحت الشركة الإصدار المفاجئ لنظام iOS 14 الذي طال انتظاره خلال الحدث، إذ أصيب العديد من المطورين بالصدمة بعد سماع الأخبار، لأن معظمهم لديهم تطبيقات غير جاهزة للمراجعة، وهي عملية يمكن أن تستغرق في أي مكان من ساعات إلى أيام.

وأزدحم تويتر بالمطورين الذين شاركوا إحباطاتهم بشأن الإطلاق يوم الأربعاء، فأشار أحد المطورين إلى أن الإصدار المبكر كان "قرارًا تنفيذيًا" وألقى باللوم على موظفي Apple المكلفين بتعزيز العلاقات معهم، وشارك Josh Avant تغريدة الأربعاء، بعد يوم من الحدث، قائلاً "صباح الخير للجميع باستثناء علاقات مطوري أبل".

كما أنه من ناحية أخرى، يعني الجدول الزمني السريع أن العديد من التطبيقات ستواجه أخطاء وتعطل لأن المطورين لم يتمكنوا من التعديل والاستعداد بشكل صحيح.

Advertisements

حذرت الشركات ذات الأسماء الكبيرة، مثل Nintendo، المستخدمين من أن بعض الألعاب لن يتم إطلاقها مع التحديث الجديد وأضافت أنه من الممكن تأخير شهر.

وسيكون التحديثالجديد متاحًا على iPhone 6s والإصدارات الأحدث، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى شاشة رئيسية مُعاد تصميمها ومعرض عناصر واجهة المستخدم ومقاطع التطبيقات، إلى جانب واجهة Siri الجديدة.