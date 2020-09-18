شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة معرفة التطبيقات التى تستنزف بطاريتك وباقتك على أندرويد فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما يحتوى جهاز أندرويد الخاص بك على الكثير من التطبيقات، ويستخدم كل تطبيق موارد مثل طاقة البطارية والبيانات اللاسلكية، لكن لديك بعض الأدوات البسيطة لتتبع هذه الأنواع من إحصائيات استخدام التطبيقات، والتى يمكنك استخدامها لتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى إلغاء تثبيت التطبيقات التى تستهلك موارد هاتفك.

تقوم أجهزة أندرويد المختلفة أحيانًا بتسمية خيارات الإعدادات بشكل مختلف، لذلك قد لا تتطابق إعدادات هاتفك تمامًا مع هذه الإرشادات، ولكن يجب أن تكون متشابهة جدًا وليس من الصعب العثور عليها، وفيما يلى كيفية التحقق من استخدام التطبيقات الخاصة بك على الأندرويد

عمر البطارية:

يستخدم كل تطبيق قدرًا من طاقة البطارية، وستتيح لك الخطوات التالية معرفة التطبيقات التى تستهلك طاقة البطارية:

1. ابدأ تطبيق "الإعدادات" واضغط على "البطارية".

2. اضغط على "استخدام البطارية".

3. تأكد من أنك فى علامة تبويب التطبيقات، ويمكنك التمرير عبر قائمة التطبيقات على هاتفك ومعرفة النسبة المئوية للبطارية الإجمالية التى يستخدمها كل تطبيق من تطبيقاتك حاليًا.

الإنترنت والبيانات:

هذا مفيد إذا كنت تستخدم خطة بيانات محدودة، وفيما يلى طريقة معرفة التطبيقات التى تستفزف باقتك:

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1. ابدأ تطبيق "الإعدادات" واضغط على "الشبكة والإنترنت".

2. اضغط على "استخدام البيانات".

3. فى صفحة استخدام البيانات، اضغط على "عرض التفاصيل".

4. يجب أن تكون الآن قادرًا على التمرير عبر قائمة بجميع التطبيقات الموجودة على هاتفك، ومعرفة مقدار البيانات التى يستخدمها كل تطبيق، ويمكنك تغيير الفترة الزمنية باستخدام عنصر التحكم فى التاريخ فى الجزء العلوى من الصفحة والاطلاع على مزيد من التفاصيل حول استخدام البيانات من خلال الضغط على تطبيق معين.

وقت الشاشة:

تتيح لك الخطوات التالية معرفة ماهية تطبيقاتك المفضلة ومقدار الوقت الذى تقضيه معها، وفيما يلى الخطوات:

1. ابدأ تطبيق "الإعدادات" واضغط على "الرفاهية الرقمية وأدوات الرقابة الأبوية".

2. اضغط على "إظهار بياناتك" فى قسم أدوات الرفاهية الرقمية أعلى الصفحة.

3. يمكنك الاطلاع على إحصائيات استخدام التطبيق الحالية فى المقدمة وفى المنتصف على الشاشة، وللاطلاع على تقرير أسبوعى عن وقت الشاشة فى التطبيقات، اضغط فوق رمز الرسم البيانى فى أعلى يمين الشاشة.