الهاتف Galaxy S21 Ultra سيحتفظ ببطارية 5000mAh، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - كشف مصدر داخلي لموقع GalaxyClub عن الإسم الرمزي للبطارية التي سيتم إستخدامها في الهاتف Galaxy S21 Ultra وسعتها. وبإختصار، هذا الهاتف الرائد المقبل لشركة سامسونج سيحصل على نفس بطارية الهاتف Galaxy S20 Ultra الحالي.

الإسم الرمزي للبطارية هو EB-BG998ABY وقد تم تصنيفها في حدود 4885mAh، وبالتالي ستكون السعة النموذجية لهذه البطارية هي 5000mAh مما يجعلها مطابقة لبطارية الهاتف Galaxy S20 Ultra. وعلى النقيض من ذلك، سيحصل Galaxy S21 و +Galaxy S21 على بطاريات بسعة أكبر مقارنة مع أسلافهما.

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بطبيعة الحال، معالجات Exynos و Snapdragon المُصنعة بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر ستجلب بعض التحسينات على مستوى الكفاءة في إستهلاك الطاقة، لذا يمكننا أن نتوقع عمرًا أفضل للبطارية بشكل عام على الرغم من عدم وجود ترقية على مستوى السعة.